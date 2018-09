Roma | Totti a Che tempo che fa | aneddoti | ricordi e un regalo da Venditti

Totti : 'Ho sempre dimostrato amore e fedeltà alla maglia della Roma' : Volevo fare una cosa semplice ed esternare a tutti i tifosi, romanisti e non, in giro per il mondo, l'amore che avevo sempre provato durante la mia carriera per la maglia giallorossa. Una lettera, ...

Francesco Totti show a Che Tempo Che Fa da Fazio : «Io imperatore di Roma? Così me metti l'ansia...» : «Io un imperatore? Così me metti l'ansia». Un vero e proprio show quello di Francesco Totti a Che Tempo Che Fa in onda stasera su Rai Uno. Ospite di Fabio Fazio, l'ex...

Francesco Totti/ Video - l'ex capitano della Roma compie 42 anni e pubblica un libro (Che tempo che fa) : Francesco Totti, ex capitano della Roma e ora dirigente della squadra, sarà uno degli ospiti di Fabio Fazio nella prima puntata stagionale di Che tempo che fa, stasera su Rai 1.(pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 09:18:00 GMT)

Totti : "Spalletti è quello che ha spinto di più per il ritiro"/ Ultime notizie Roma - nuova vita da dirigente : Totti: "Spalletti è quello che ha spinto di più per il ritiro". Ultime notizie Roma, l'ex numero 10 giallorosso racconta la nuova vita da dirigente a Repubblica(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 12:05:00 GMT)

Roma - Totti : 'Spalletti ha spinto per farmi smettere. Provai a portare Ibra a Roma' : Speravo che venissero Ronaldo, Ibrahimovic, i più forti del mondo . Non solo davanti, ma anche difensori o centrocampisti. Purtroppo avevamo un limite, le poche possibilità economiche per spendere ...

Totti e la sua voglia di vincere con la Roma : “ho provato a portare qui gente impensabile” : Francesco Totti in versione ds della Roma, l’ex calciatore giallorosso ha provato a corteggiare diversi big negli anni passati Francesco Totti ha concluso la propria carriera legandosi a doppio filo alla Roma. Ha scelto di non lasciare il club del suo cuore, tentando di vincere con la maglia giallorossa. In Italia a tratti ci è riuscito, in Europa invece sarebbero serviti campioni di un certo spessore, come rivelato dallo stesso ...

Roma - ilary Blasi : 'Io e Totti siamo diversi dai Ferragnez' : ... non più calciatore, e delle differenze tra il loro matrimonio e quello di Fedez con Chiara Ferragni : 'Le loro nozze come le nostre su Sky? Loro vivono anche di questo, il loro mondo è digitale, ...

Roma - offerta clamorosa dall'Australia per Totti : L'Apia Leichhardt vuole schierarlo in campo contro l'Adelaide United per i quarti di finale della coppa di lega

Roma - Cristian Totti esempio di fair play : non segna per soccorrere il portiere a terra. La risposta è da gentleman : fair play e un ottimo inglese davanti alle telecamere: un vero gentleman, Cristian Totti, che si è reso protagonista di un episodio che sta facendo il giro del web. Durante un torneo di calcio ...

Champions - Totti : "Real Madrid squadra di marziani - ma la Roma può fare bene" : Francesco Totti, 41 anni. Ansa Serve una massiccia dose di ottimismo alla Roma che mercoledì affronterà il Real Madrid al Bernabeu all'esordio in Champions League . Ecco perché le parole di Francesco ...

Roma - Totti : 'Real Madrid squadra di marziani - ma possiamo fare una grande partita' : Poco più di due anni fa, il Bernabeu lo ricopriva di applausi. Era il marzo del 2016 e lui entrava in campo a 15' dalla fine al posto di El Shaarawy. Ritorno degli ottavi di Champions e sconfitta per ...