Roma | Pallotta tuona | “Sono disgustato”

Roma - l'ira Pallotta : "Sono disgustato" : Una battuta secca quanto eloquente quella rilasciata dal presidente giallorosso James Pallotta al portale inglese RomaPress.eu: "Sono disgustato" ha dichiarato sull'ennesima sconfitta stagionale della ...

Roma - Pallotta è scontento di Di Francesco : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in casa Roma persistono forti dubbi sull'operato di Eusebio Di Francesco . Il patron del club giallorosso, James Pallotta , è ampiamente scontento e le prossime gare potrebbero essere decisive ...

Roma - Pallotta : ‘Se salta il progetto stadio me ne vado’ : Il progetto della Roma relativamente alla costruzione del nuovo stadio fatica a vedere luce. Le delibere comunali sono state approvate ma senza l’ok sulla variazione del piano regolatore non si potrà iniziare nessun iter per la costruzione. L’inchiesta denominata stadio Capitale intorno all’area di Tor Di Valle ha frenato non poco, nei tempi e nel merito, la conclusione della tortuosa strada burocratica. La Roma inizia ad ...

Roma - nuovi striscioni contro Pallotta : il motivo è incredibile - continua la follia degli Ultras : La Roma è reduce dal pareggio in campionato contro l’Atalanta, dopo un periodo di ‘smarrimento’ la squadra ha reagito conquistando comunque un punto importante che ha permesso ai giallorossi di salire a quota quattro punti in campionato. Nelle ultime ore sono stati esposti striscioni contro la dirigenza: “onore al giocatore che la lupa rispetta…america’ la nostra maglia non è u$a e getta”, il più ...

Roma - striscione contro Pallotta : “La nostra maglia non è usa e getta” : Roma- Esplode l’ira dei tifosi giallorossi dopo la cessione di Kevin Strootman. Un gruppo di tifosi della Roma ha esposto uno striscione di protesta nei confronti del presidente Pallotta e della dirigenza, rei di aver ceduto il centrocampista olandese a mercato già chiuso. Uno striscione apparso sul cavalcavia che passa sopra via Anastasio II, con un […] L'articolo Roma, striscione contro Pallotta: “La nostra maglia non è usa e ...

Nainggolan ed il like contro Monchi e Pallotta : anche l'ex si unisce alla bufera Roma : Strootman ha lasciato la Roma tra mille polemiche, i tifosi non sono d'accordo con le scelte della società, idem Nainggolan In casa Roma, dopo la cessione di Strootman , il tifo giallorosso si è ...

Roma - le plusvalenze dell’era Pallotta : dal 2012 incassati oltre 400 milioni : Dopo la cessione di Strootman al Marsiglia, le plusvalenze dell'era Pallotta viaggiano verso i 450 milioni di euro. L'articolo Roma, le plusvalenze dell’era Pallotta: dal 2012 incassati oltre 400 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Quanto c'è di vero nell'accusa di De Laurentis a Pallotta sul vero proprietario della Roma : Dietro il duro botta e risposta tra il presidente del Napoli calcio, Aurelio De Laurentis, e quello dell’As Roma, James Pallotta, c’è un motivo che va al di là della polemica estiva. Un passo indietro. Il 17 agosto De Laurentis ha detto alla Gazzetta dello sport: “Ho sempre il dubbio che il vero proprietario della Roma sia anche quello del Liverpool, un uccellino me lo ha detto nell’orecchio qualche anno ...

Olsen e Strootman - che voglia di Roma : 'Siamo pronti'. Scontro Pallotta-De Laurentiis : PALLOTTA-ADL, BOTTE DA ORBI - La giornata si era aperta con la polemica di De Laurentiis , che ha sparato a zero sulla proprietà giallorossa in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: 'Un uccellino ...

Napoli-Roma - volano gli stracci : AdL attacca - Pallotta replica duro : Il presidente azzurro: "Roma e Liverpool stessa proprietà?". Il numero uno giallorosso: "Ma cosa si sta fumando?"