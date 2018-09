Roma | l' ira Pallotta | Sono disgustato

Steve Bannon a Roma 'Rivoluzione sovranista partirà dall Italia. Salvini e Meloni come Trump' : Bannon dal palco ha parlato dell'universo mondo, di una società divisa fra popolo ed élite, di radici giudaico cristiane. Con il popolo destinato a vincere grazie a personaggi come Trump in America, ...

Salvini attacca Raggi : «Ha deluso - Roma è sporca e girare in auto è un rally» : «Dalla Raggi i Romani si aspettavano di più, girare a Roma in auto è un rally». L'attacco alla sindaca M5S non arriva dal Pd ma dall'alleato di governo Matteo...

Roma - bruciano i cassanetti all'Esquilino - l'ira dei residenti : 'E' emergenza sanitaria' : Cassonetti in fiamme all'Esquilino dove i residenti hanno già inviato un esposto e stanno preparando una petizione perché l'Ama ponga fine alla discarica abusiva di via Ferruccio. 'E' emergenza ...

Roma - rom tirano sassi contro le auto in transito per rapinare i guidatori : Pontina, ancora sassi contro le auto in corsa per rapina, denunciati 4 nomadi. Padre, figlio e due uomini di 34 e 35 anni, tutti ospiti del campo rom di Castel Romano. Lanciavano sassi alle macchine per costringerle a fermarsi in un vicino distributore dove poi rapinavano gli automobilisti. I quattro responsabili, tutti residenti presso il campo nomadi di Castel Romano, si appostavano di notte nella boscaglia poco prima del ...

Romano Fenati - tessera di pilota ritirata : ecco cosa farà ora per vivere : Fenati, il nonno lo difende: 'Ha solo toccato la leva del freno...' A RMC Sport, il presidente della FMI Giovanni Copioli ha chiarito: 'Sospensione definitiva? Si può andare da un'ammonizione al ...

Motomondiale 2018 - la FMI ritira la licenza velocità a Romano Fenati : Piove sul bagnato per Romano Fenati. Dopo il licenziamento da parte del Team Snipers e le porte sbarrate dalla MV Augusta per la stagione 2019, il pilota abruzzese aveva annunciato il mattinata di aver dato l’addio definitivo al mondo delle corse. Anche volendo, tuttavia, per il momento non potrebbe tornare a correre. La Federazione Motociclistica Italiana ha infatti ritirato la tessera e la licenza velocità di Fenati, sospendendolo da ...

Vaccini - presidi Emilia-Romagna tirano dritto : 'Irregolari non entrano' : ... Anp, : 'Bene obbligo per personale scolastico' 'Rispetto scadenza 31 dicembre dipende da capacità organizzative asl' Vaccini, dai genitori 300mila firme alla Camera: 'Ascoltare la scienza' L'...

Walter Sabatini ricoverato a Roma per una crisi respiratoria : Walter Sabatini è ricoverato all'ospedale Sant'Eugenio di Roma per problemi respiratori. L'attuale direttore dell'area tecnica della Sampdoria è stato colto all'improvviso da una crisi ed è ricoverato ...

