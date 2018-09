Roma | la decisione sul futuro di Di Francesco | tutti i dettagli

sportfair

(Di domenica 23 settembre 2018), mister Eusebio Dirischia la panchina dopo un inizio di stagione non certo all’altezza delle attese “Sono disgustato“, ha dichiarato il presidente dellaJames Pallotta dopo la sconfitta odierna della squadra di Diin quel di Bologna. Dopo la contestazione dei tifosi e lo sfogo del patron, si è subito pensato ad un possibile allontanamento del tecnico ex Sassuolo, esonero che però non ci sarà. Squadra subito in ritiro, rivela Skysport, e Diancora sulla sua panchina per una settimana. Due incontri per cambiare rotta, prima il Frosinone, poi l’impegno importantissimo nel derby contro la Lazio. Questi due scontri potrebbero decidere ildi Di, per ora dunque confermato.L'articolo, lasuldi DiSPORTFAIR.