Roma | Karsdorp può partire

Roma - Karsdorp ancora in tribuna : confronto con Di Francesco : L'olandese fuori dai convocati sia contro Real che Bologna: il tecnico chiede più intensità negli allenamenti

Milan-Roma alle ore 0-0 La Diretta Di Francesco sceglie la difesa a tre : dentro Marcano - Karsdorp e Schick : Reduce dalla rimonta nel Monday Night contro un'Atalanta perfetta per un tempo, la Roma chiede risposte alla Scala del Calcio trovando un Milan animato da voglia di rivincita dopo il ko in...

Roma : Marcano-Karsdorp - occasione per due : Leggi l'articolo completo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Roma, tattica verso il Milan: De Rossi e Nzonzi ancora insieme

Karsdorp : 'Roma - ora sto bene e voglio dimostrarti quanto valgo' : NEW JERSEY - Lo scorso anno, per colpa degli infortuni, e in particolare della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, praticamente non ha mai giocato. In questa stagione potrebbe ...

Tournée Roma - squadra divisa per reparti : Karsdorp in gruppo - a parte Coric LIVE : CRONACA ALLENAMENTO MATTINA Ore 11.10 , 17.10, - Intanto Coric prosegue il lavoro differenziato anche con il pallone. Ore 10.54 , 16.54, - Di Francesco dà il via all'esercitazione tattica. Ore 10.48 ,...

Infortuno Karsdorp / Ultime notizie : mistero sul terzino della Roma di nuovo fermo ai box : Infortuno Karsdorp, Ultime notizie: mistero sul terzino della Roma di nuovo fermo ai box. Il calciatore era arrivato l'estate scorsa dopo un brutto infortunio, una ricaduta l'aveva messo ko.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 12:11:00 GMT)

Tournée Roma - seduta mattutina : a parte Karsdorp e Under. Lunga partitella - perla di Schick VIDEO : CRONACA ALLENAMENTO MATTINA Ore 11.03 , 20.03, - Termina la prima seduta di oggi. Nel pomeriggio sessione anticipata alle 16 locali Ore 10.45 , 19.45, - Si riduce il campo, partitella a due tocchi ...

Roma - contro il Tottenham fuori El Shaarawy e Karsdorp : Kluivert osservato speciale : Karsdorp ed El Shaarawy non saranno a disposizione della partita contro il Tottenham che si giocherà questa sera alla 19.05 , alle ore 4.05 italiane, in diretta tv su Sky Sport , all'SDCCU Stadium Di San Diego. L'olandese desta qualche preoccupazione per via di alcuni problemi muscolari che ne ritardano l'inserimento in formazione. Il Faraone, invece, ha un fastidio ...