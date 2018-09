Roma già in crisi | il Bologna inguaia Di Francesco

Meteo - allerta gialla in Romagna - Marche - Abruzzo e Molise : Roma, 23 set., askanews, - Una perturbazione di origine atlantica determinerà un peggioramento delle condizioni Meteorologiche anche sull'Italia, a iniziare dai settori alpini nel corso della serata, ...

Tracollo Roma : i giallorossi perdono anche a Bologna : Caos, piattume, confusione. Questi sono gli unici termini che descrivono perfettamente una prestazione che in realtà, lascia tutti quanti senza parole, tanto è imbarazzante quello che si è visto in campo. Infatti il Bologna non ha troppe difficoltà a trovare la sua prima vittoria dell’anno, grazie ai gol di Mattiello al 36’ nel primo tempo, nel corso del quale la Roma spreca anche diverse occasioni clamorose come quella di Pellegrini a porta ...

Bologna-Roma - contestazione durissima dei tifosi giallorossi al termine della partita : Si sono giocate le gare delle 15 valide per la 5^ giornata del campionato di Serie A, la partita più importante ha messo di fronte Bologna e Roma, riscatto da parte della squadra di Inzaghi, il tecnico salva la panchina grazie alle reti di Mattiello e Santander, per gli uomini di Di Francesco adesso è crisi. I tifosi delusi per l’atteggiamento della squadra, al termine della partita pesante contestazione da parte dei tifosi ...

Disastro Roma - Di Francesco a rischio esonero : le ultime dallo spogliatoio giallorosso : Eusebio Di Francesco sulla graticola dopo il pessimo inizio della Roma sconfitta oggi in casa del Bologna per 2-0 ”Anche Di Francesco sbaglia, ma non è l’unico colpevole”. Daniele De Rossi, parlando dopo la sconfitta della Roma contro il Bologna, tenta da buon capitano di difendere il proprio tecnico. Il centrocampista però, sembra essere uno dei pochi a non chiedere la testa di Di Francesco. I tifosi giallorossi infatti, ...

?Bologna-Roma 2-0 : disastro giallorosso - squadra contestata : La Roma perde contro il Bologna per 2-0 in trasferta ed entra in crisi a sei giorni dal derby. In gol Mattiello e Santander. «Andate a lavorare, andate a lavorare». Contestazione a...

Roma già in crisi : il Bologna condanna Di Francesco : Il Bologna di Pippo Inzaghi trova i primi gol in stagione e batte 2-0 i giallorossi che sono già staccatissimi dalla vetta. Vincono la Lazio (3-1 al Genoa, terzo successo di fila) e l'Udinese (2-0 al Chievo in trasferta).

Lo scempio del traffico nel parco dell'Appia Antica : auto e Tir tra le vestigia dell'Antica Roma : Imbottigliati nel traffico tra le rovine dell'Appia Antica. Neanche fossimo sul grande raccordo anulare. Tir, pullman, utilitarie, moto di piccola e grossa cilindrata sfidano senza neanche più provare il brivido del proibito, divieti che sembrano ormai obsoleti. Stanchi di tutto questo alcuni cittadini hanno inviato foto, protestato, e ora sono pronti a mobilitarsi e manifestare, anche a stendersi a terra per non far passare nessuno. Sono ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità per temporali - vento - stato del mare al largo - mareggiate : “A partire dalla mattina di lunedì 24, per la discesa di una saccatura a Est della Penisola Italiana si prevedono i seguenti fenomeni sul settore orientale del territorio regionale: – venti forti sulle zone di Allertamento B2 e D2, di intensità compresi tra 50 e 70 km/h (intensità tra 7 e 8 della scala Beaufort) e con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore; – mare agitato al largo, con altezza dell’onda ...

Roma - è morto Giorgio Rossi : storico massaggiatore giallorosso. FOTOGALLERY : Si è spento a 87 anni Giorgio Rossi, storico massaggiatore che ha dedicato 55 stagioni della sua vita ai colori gialloRossi. Iniziò la sua carriera nel club della capitale nel 1957, chiudendola poi ...

Addio a Giorgio Rossi - è morto lo storico massaggiatore della Roma : “nessuno come lui” : È morto Giorgio Rossi, l’87enne ha prestato servizio per 55 anni alla Roma come massaggiatore Aveva 87 anni e per 55 è stato un massaggiatore della Roma. Stiamo parlando di Giorgio Rossi storico personaggio giallorosso morto nella notte. A darne la notizia la stessa Roma su Twitter. “55 anni al servizio dei colori gialloRossi: nessuno come lui. – si legge sui social – L’As Roma piange la scomparsa di Giorgio ...

Diretta / Milan Roma Primavera (risultato live 0-0) streaming video e tv : Buon avvio dei giallorossi : Diretta Milan Roma Primavera, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della seconda giornata del campionato Under 19(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 11:00:00 GMT)

