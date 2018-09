Roma | Di Francesco parla dopo il Bologna

Roma - De Rossi difende Di Francesco : “non è ancora il momento dell’esonero” : Roma, capitan De Rossi interpellato sulla crisi giallorossa ha difeso il tecnico Di Francesco: voci d’esonero insistenti È meglio continuare a fare tentativi con questo allenatore, o voltare pagina? “Sicuramente, il mister dovrà rivalutare tutto quanto, vedere dove stiamo sbagliando, se starà sbagliando pure lui, come noi calciatori, perché quando le cose vanno così male non si salva nessuno. Non mi sembra questo il momento di ...

Roma - De Rossi : "Di Francesco? Siamo tutti colpevoli - nessuno escluso" : "Di Francesco? È lo stesso allenatore che ci ha portato in semifinale di Champions - lo difende il capitano a Sky Sport -, quello con cui comunichiamo, non vedo perché il colpevole sia soltanto lui. ...

Roma - Di Francesco : "Io tra i responsabili. Cerco uomini più che calciatori" : Irriconoscibile. Senza gioco né idee. Senza un'anima. La Roma si sbriciola sotto i colpi del Bologna, nel pomeriggio più buio per Eusebio Di Francesco da quando è allenatore dei giallorossi. Difficile ...

Bologna-Roma - Di Francesco : “Sto cercando di trovare soluzioni” : Continua il periodo no della Roma e Di Francesco sottolinea gli errori della sua squadra: “Sto cercando di trovare soluzioni, ma ancora non ci sono riuscito. La filosofia c’è: abbiamo tenuto il pallino del gioco, però dobbiamo avere il fuoco dentro. Il Bologna ha vinto tutti i contrasti. Non cerco alibi: devo trovare gli uomini giusti prima dei calciatori giusti“. Sul processo di crescita, il tecnico giallorosso è netto: ...

Roma - Monchi : 'Mercato sbagliato? Presto per dirlo. Di Francesco non è in discussione - abbiamo fiducia in lui' : "Dopo la gara di Madrid mi sono assunto ogni responsabilità perché io sono la persona che risponde dei risultati davanti a tutti " ha detto Monchi ai microfoni di Sky Sport -, dunque sono il primo ...

#Roma - Monchi : 'Di Francesco non rischia' : Il ds della Roma Monchi è intervenuto a Sky Sport prima del match con il Bologna: 'Giocatori a testa bassa? Non è facile restare normali dopo un inizio di stagione così, ma penso che la squadra abbia capito. Dobbiamo essere convinti che ...

Roma - Karsdorp ancora in tribuna : confronto con Di Francesco : L'olandese fuori dai convocati sia contro Real che Bologna: il tecnico chiede più intensità negli allenamenti

Panchina rovente per Di Francesco : la Roma cerca punti a Bologna : La Roma vuole mettersi alle spalle Madrid e inseguire un po’ di equilibrio in campionato. Di Francesco e i suoi ragazzi cercano la cura giusta per lenire le sofferenze di questo inizio stagione, ed il Bologna potrebbe essere la medicina giusta per tamponare le ferite fin qui aperte. I Capitolini saranno contrapposti ai Felsinei questo pomeriggio, con calcio d’inizio fissato per le ore 15 allo stadio Renato Dall’Ara del ...