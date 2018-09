Roma | Di Francesco | Io tra i responsabili Cerco uomini più che calciatori

Bologna-Roma - Di Francesco : “Sto cercando di trovare soluzioni” : Continua il periodo no della Roma e Di Francesco sottolinea gli errori della sua squadra: “Sto cercando di trovare soluzioni, ma ancora non ci sono riuscito. La filosofia c’è: abbiamo tenuto il pallino del gioco, però dobbiamo avere il fuoco dentro. Il Bologna ha vinto tutti i contrasti. Non cerco alibi: devo trovare gli uomini giusti prima dei calciatori giusti“. Sul processo di crescita, il tecnico giallorosso è netto: ...

Roma già in crisi : il Bologna condanna Di Francesco : Il Bologna di Pippo Inzaghi trova i primi gol in stagione e batte 2-0 i giallorossi che sono già staccatissimi dalla vetta. Vincono la Lazio (3-1 al Genoa, terzo successo di fila) e l'Udinese (2-0 al Chievo in trasferta).

Roma - Monchi : 'Mercato sbagliato? Presto per dirlo. Di Francesco non è in discussione - abbiamo fiducia in lui' : "Dopo la gara di Madrid mi sono assunto ogni responsabilità perché io sono la persona che risponde dei risultati davanti a tutti " ha detto Monchi ai microfoni di Sky Sport -, dunque sono il primo ...

Caos Roma - ‘lite’ Di Francesco-calciatore : duro provvedimento dell’allenatore [NOME e DETTAGLI] : Si sta giocando la 5^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo la partita più importante delle 15 mette di fronte Roma e Bologna, partita che i giallorossi non possono fallire dopo le ultime prestazioni non entusiasmanti. Ma nelle ultime ore tensione altissima in casa giallorossa, secondo le ultime voci confronto acceso tra Di Francesco e Karsdorp, toni accesi e decisione forte dell’allenatore, quella di mandare in ...

Bologna-Roma 0-0 La Diretta Di Francesco schiera Kluivert dal 1' : Si affrontano quest'oggi al Dall'Ara due delle squadre più in difficoltà in questa prima fase di campionato, il Bologna di Filippo Inzaghi, un solo punto a fronte di 3 sconfitte...

#Roma - Monchi : 'Di Francesco non rischia' : Il ds della Roma Monchi è intervenuto a Sky Sport prima del match con il Bologna: 'Giocatori a testa bassa? Non è facile restare normali dopo un inizio di stagione così, ma penso che la squadra abbia capito. Dobbiamo essere convinti che ...

Roma - Karsdorp ancora in tribuna : confronto con Di Francesco : L'olandese fuori dai convocati sia contro Real che Bologna: il tecnico chiede più intensità negli allenamenti

Francesco Totti/ Video - l'ex capitano della Roma compie 42 anni e pubblica un libro (Che tempo che fa) : Francesco Totti, ex capitano della Roma e ora dirigente della squadra, sarà uno degli ospiti di Fabio Fazio nella prima puntata stagionale di Che tempo che fa, stasera su Rai 1.(pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 09:18:00 GMT)

Panchina rovente per Di Francesco : la Roma cerca punti a Bologna : La Roma vuole mettersi alle spalle Madrid e inseguire un po’ di equilibrio in campionato. Di Francesco e i suoi ragazzi cercano la cura giusta per lenire le sofferenze di questo inizio stagione, ed il Bologna potrebbe essere la medicina giusta per tamponare le ferite fin qui aperte. I Capitolini saranno contrapposti ai Felsinei questo pomeriggio, con calcio d’inizio fissato per le ore 15 allo stadio Renato Dall’Ara del ...

Roma - Di Francesco : "Dobbiamo ritrovare il fuoco dentro. Kluivert? Domani giocherà" : Il tecnico giallorosso presenta la partita di Bologna scacciando via le critiche: ''Qualsiasi decisione io abbia preso è stata per il bene della squadra''

Roma - Di Francesco : "La squadra deve ritrovare il fuoco dentro che io ho" : L'allenatore giallorosso prepara la sfida contro il Bologna: "Sarà una partita insidiosa. Kluivert giocherà titolare, Pastore non lo so"

Roma - Di Francesco : 'Dobbiamo ritrovare il fuoco dentro il prima possibile' : Roma - 'È vero che siamo un po' i lontani parenti di quelli dell'anno scorso ma siamo sempre in tempo per tornare noi stessi. Deve scattarci qualcosa, dobbiamo ritrovare il fuoco dentro il prima ...

Roma : Di Francesco - serve cattiveria ora : ANSA, - Roma, 22 SET - "È vero che siamo un po' i lontani parenti di quelli dell'anno scorso ma siamo sempre in tempo per tornare noi stessi. Deve scattarci qualcosa, dobbiamo ritrovare il fuoco ...

Roma - Di Francesco : 'Dobbiamo ritrovare il fuoco dentro' : Roma - ' Dobbiamo ritrovare il fuoco dentro. Sta a me tirarlo fuori. Io ce l'ho: dobbiamo dimostrare di esserci a partire dalla gara di domani. Dobbiamo dimostrare di essere determinati e cattivi. Il ...