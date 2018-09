Roma | De Rossi difende Di Francesco | “non è ancora il momento dell’esonero”

Tracollo Roma : i giallorossi perdono anche a Bologna : Caos, piattume, confusione. Questi sono gli unici termini che descrivono perfettamente una prestazione che in realtà, lascia tutti quanti senza parole, tanto è imbarazzante quello che si è visto in campo. Infatti il Bologna non ha troppe difficoltà a trovare la sua prima vittoria dell’anno, grazie ai gol di Mattiello al 36’ nel primo tempo, nel corso del quale la Roma spreca anche diverse occasioni clamorose come quella di Pellegrini a porta ...

Roma - De Rossi : "Di Francesco? Siamo tutti colpevoli - nessuno escluso" : "Di Francesco? È lo stesso allenatore che ci ha portato in semifinale di Champions - lo difende il capitano a Sky Sport -, quello con cui comunichiamo, non vedo perché il colpevole sia soltanto lui. ...

Roma - è morto Giorgio Rossi : storico massaggiatore giallorosso. FOTOGALLERY : Si è spento a 87 anni Giorgio Rossi, storico massaggiatore che ha dedicato 55 stagioni della sua vita ai colori gialloRossi. Iniziò la sua carriera nel club della capitale nel 1957, chiudendola poi ...

Diretta / Milan Roma Primavera (risultato live 0-0) streaming video e tv : Buon avvio dei giallorossi : Diretta Milan Roma Primavera, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della seconda giornata del campionato Under 19(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 11:00:00 GMT)

Prossimo turno Serie A - il programma della 5^ giornata : trasferte per Juve - Inter - Napoli e Roma : Archiviata la prima giornata di coppe europee, con sei squadre italiane impegnate tra Champions ed Europa League, è tempo di tornare a pensare al Prossimo turno di Serie A. La 5^ giornata inizierà quest’oggi, venerdì 21 settembre, e si concluderà domenica 23. A scendere in campo nel primo anticipo saranno Sassuolo ed Empoli. Di seguito, il programma completo. Calendario 5^ giornata Serie A trasferte più o meno impegnative per molte delle ...

In arrivo un nuovo video di Vasco Rossi con Pepsy Romanoff per il singolo in uscita a novembre : Non ci sarà solo il nuovo singolo in rotazione radiofonica, ma anche un nuovo video di Vasco Rossi per la regia di Pepsy Romanoff ad accompagnare il brano in rete e sulle emittenti tv musicali. Il rocker aveva annunciato la sorpresa autunnale, un inedito da rilasciare a novembre, durante l'incontro col fan club realizzato a inizio settembre a Castellaneta Marina, nella stessa occasione in cui ha annunciato che farà almeno 4 concerti a San ...

Roma - De Rossi : “sbagliata la regola sulla fascia di capitano” : “Si è perso tempo a parlare di fasce da capitano. Non c’era bisogno di prendere questo provvedimento, né di uniformare tutti quanti con la stessa fascia”. E’ questo il punto di vista di Daniele De Rossi, multato dalla Lega per non aver indossato al braccio col Chievo la fascia regolamentare. “Ho sentito dire da tanti che questa è una regola sbagliata, persone per le quali ho grande stima, che tenteranno di ...

The Winds of Winter - cosa sappiamo del prossimo Romanzo di George RR Martin : L’ultima dichiarazione dell’acclamato autore George RR Martin arriva un po’ come una beffa. A margine degli ultimi Emmy Awards, dove Game of Thrones (ovvero la serie Hbo tratta dalla sua saga letteraria delle Cronache del ghiaccio e del fuoco) ha vinto l’ennesimo premio come serie dell’anno, lo scrittore si è lasciato andare ad alcuni commenti su The Winds of Winter, l’attesissimo suo prossimo romanzo: ...

Tsunami Blanco : Una Roma nel caos evita la goleada grazie a Olsen e il Sempiterno De Rossi : Veramente poco da dire sulla partita che si è giocata nel tempio calcistico del Santiago Bernabeu, dove una Roma in confusione perde 3-0 e viene travolta completamente dalle “Merengues” campioni d’Europa, che non arrivano a vincere in goleada solo per una prova offensiva paradossalmente non eccezionale. La prima rete Madridista arriva su calcio di punizione verso la fine del primo tempo, con Isco che calcia alla perfezione battendo l’incolpevole ...

