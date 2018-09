Roma | barista violentata e presa a morsi | uomo ricercato dalla polizia

Blastingnews

(Di domenica 23 settembre 2018) L'ennesimo grave episodio di violenza sessuale VIDEO nei riguardi di una donna si è consumato nei giorni scorsi a, precisamente a Monte Mario, nell'area nord-ovest della capitale. La vicenda si è verificata all'interno del suo locale, dove la donna è stata aggredita alle spalle da un, un trentenne di origine tunisina, che si è abbassato i pantaloni e che l'ha massacrata di calci e pugni all'interno di uno sgabuzzino del bar per riuscire nell'intento di stuprarla. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Messaggero, i fatti si sono verificati all'alba, e dopo l'aggressione, la donna è stata costretta ad andare in ospedale, al Gemelli, con evidenti segni della violenza e in particolare un dito di una mano ridotto quasi a brandelli. Tentato stupro ai danni di una: il racconto della donna Secondo i racconti della vittima l'sembrava un cliente come tanti ...