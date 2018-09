RISULTATI SERIE A Classifica aggiornata | diretta gol live score | capolista bloccata

Serie D - i RISULTATI della 2giornata : Cesena ok - poker Bari. Vincono anche Avellino e Modena : Axys Zola-Fiorenzuola 0-2, Ciliverghe-Classe 3-2, Lentigione-Modena 0-1, Mezzolara-Calvina Sport 1-1, Pergolettese-Adrense 1-0, Reggio Audace-San Marino 1-1, Vigor Carpaneto-Sasso Marconi 2-0. Girone ...

RISULTATI SERIE A/ Classifica aggiornata : Milan ripreso dalla Dea - ora la Juventus! Diretta gol live score : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che si giocano per la quinta giornata. Il Napoli si impone a Torino, Juventus e Roma chiamate a rispondere(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 19:48:00 GMT)

Serie A - i RISULTATI della quinta giornata : Il Napoli ha vinto a Torino, la Roma ha perso a Bologna: ora si sta giocando Milan-Atalanta The post Serie A, i risultati della quinta giornata appeared first on Il Post.

RISULTATI SERIE C - blitz da parte di Lucchese e Pro Piacenza [FOTO] : 1/47 Matteo Cogliati/LaPresse ...

RISULTATI SERIE C / Classifica aggiornata : Lucchese e Peo Piacenza ok! Diretta gol live score gironi A - B : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, Diretta gol live score dei gironi A e B. Le partite in programma oggi per la seconda giornata di un torneo che procede a singhiozzo(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 18:12:00 GMT)

RISULTATI SERIE D - spettacolo Bari : dominio anche contro il San Cataldese - altra debacle del Messina - ok Modena ed Avellino : Risultati Serie D – Si sono concluse le gare valide per il campionato di Serie D, continua il dominio da parte del Bari che ha vinto con il risultato di 4-1 contro il San Cataldese, in gol Neglia (doppietta), Floriano e Piovanello, punteggio pieno in classifica. altra debacle per il Messina, fa festa l’Igea Virtus che vince con il netto punteggio di 3-0. Bene anche l’Avellino, 2-1 contro l’Albalonga, blitz del ...

Serie A - quinta giornata : i RISULTATI delle partite del pomeriggio e la classifica. Crolla la Roma a Bologna - Lazio a valanga : Si sono disputate tre partite nel pomeriggio della Serie A 2018-2019 giunta alla quinta giornata in attesa che il Milan sfidi l’Atalanta alle ore 18.00 e che la Juventus scenda in campo a Frosinone nel posticipo serale. La Roma non riesce più a rialzarsi ed è stata travolta dal Bologna per 2-0 incappando così nella seconda sconfitta in campionato. I felsinei fanno festa grazie alle reti di Mattiello (al 36′ fa partire un destro ...

RISULTATI SERIE A 5ª giornata – Roma in caduta libera - prima vittoria del Bologna : poker Lazio - colpo Udinese : Verdetti importanti nelle tre gare del pomeriggio: continua il periodo no della Roma, sconfitta a Bologna; vittoria per la Lazio sul Genoa, colpo Udinese in casa del Chievo Dopo la vittoria del Napoli sul campo del Torino nel lunch match, il pomeriggio della 5ª giornata di Serie A prosegue con tre incontri che regalano dei verdetti molto importanti. Prosegue il momento no della Roma che subisce la sua seconda sconfitta delle prime 5 gare ...

RISULTATI SERIE C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score gironi A - B : colpo Imolese - pari Vicenza : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei gironi A e B. Le partite in programma oggi per la seconda giornata di un torneo che procede a singhiozzo(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 16:19:00 GMT)

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : ottima Lazio - Roma in svantaggio! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano per la quinta giornata. Il Napoli si impone a Torino, Juventus e Roma chiamate a rispondere(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 15:41:00 GMT)

Serie A live - le partite di oggi in diretta. RISULTATI e classifica : Napoli passa a Torino nell'anticipo di mezzogiorno, doppietta di Insigne. Alle 15 Bologna-Roma, Chievo-Udinese e Lazio-Genoa. Alle 18 Milan-Atalante, stasera la Juve a Frosinone

RISULTATI SERIE D/ Classifiche aggiornate : tutti in campo - si comincia! Llivescore delle partite : Risultati Serie D: Classifiche aggiornate, livescore delle partite per la 2^ giornata del massimo campionato dei dilettanti, gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 14:40:00 GMT)

RISULTATI SERIE A/ Classifica aggiornata : Napoli corsaro - tocca alla Roma! Diretta gol live score : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che si giocano per la quinta giornata. Il Napoli si impone a Torino, Juventus e Roma chiamate a rispondere(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 14:19:00 GMT)

RISULTATI SERIE C / Classifica aggiornata : squadre in campo - si gioca! Diretta gol live score gironi A - B : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, Diretta gol live score dei gironi A e B. Le partite in programma oggi per la seconda giornata di un torneo che procede a singhiozzo(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 13:59:00 GMT)