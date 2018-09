Riforma Pensioni 2018 | Quota 100 Calenda vs Di Maio | “fai prendere rischi ai cittadini”

Riforma Pensioni 2018/ Salvini - Quota 100 : “così smontiamo la legge Fornero” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 23 settembre. Le parole di Elsa Fornero sul lavoro del Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 16:10:00 GMT)

Cosa dovrebbe imparare Salvini dalla Riforma delle pensioni del suo idolo Putin : ... si debba all'incirca raddoppiare il tasso di contribuzione, con fortissime ricadute sul costo del lavoro e conseguenze dirompenti sull'economia russa. Con uno stile di comunicazione ancora ispirato ...

Spunta una nuova ipotesi di Riforma : pensioni quota 100 con almeno 36 o 37 anni di contributi : Una nuova ipotesi di riforma sarebbe al vaglio del governo e prevede il pensionamento con quota 100 ma con contribuzione minima pari ad almeno 36 o 37 anni. In sostanza, con un minimo di 36 anni di versamenti contributivi, nel 2019 uscirebbero almeno 450mila lavoratori in più rispetto alle attuali regole, mentre con l'asticella della contribuzione spostata a 37 anni i lavoratori uscenti ammonterebbero a 410mila in più rispetto a oggi.Continua a ...

Riforma Pensioni 2018 E QUOTA 100/ A 63-64 anni con 36-37 di contributi : aumentano i costi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, ultime notizie. Il Governo la vuole a 62 anni e con 36-37 di contributi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 22 settembre(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 17:52:00 GMT)

Riforma Pensioni - ipotesi 'quota 100' con 36-37 anni di contributi : Oltre alla quota 100 con doppio paletto per andare in pensione anticipata prima dell'età di vecchiaia, il governo sta studiando anche la possibilità di ridurre gli anni di contributi necessari ad ...

Riforma Pensioni 2018/ Salvini replica a Elsa Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Matteo Salvini replica a Elsa Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 22 settembre(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 15:22:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018 e Quota 100/ Farina (Ania) : bisogna trovare equilibrio (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Farina (Ania): bisogna trovare equilibrio. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 13:29:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Quota 41 - nuovo incontro tra precoci e politici della maggioranza (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Quota 41, nuovo incontro tra precoci e politici della maggioranza. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali. Come spiega in un post su Facebook Roberto Occhiodoro, una delegazione di lavoratori precoci ha incontrato alcuni esponenti della maggioranza a Roma per portare avanti la propria istanza principale di una RIFORMA delle PENSIONI all’insegna di Quota 41. “Siamo entrati ...

Riforma Pensioni : quota 100 possibile con la pace contributiva : Nella giornata di ieri c'è stato un importante vertice della Lega, durante il quale si è discusso anche della Riforma pensioni. L'obiettivo di Salvini non cambia, quota 100 è lo strumento designato per il superamento della legge Fornero [VIDEO]. Al termine dell'incontro, una nota del Carroccio ha fatto riferimento alla misura previdenziale che potrebbe debuttare gia' dal prossimo anno, grazie a un elemento nuovo in ambito previdenziale: la pace ...

Pensioni - la Lega pensa a un riscatto agevolato della laurea La Riforma : I tecnici della Lega lavorano sull’individuazione di un meccanismo agevolato di copertura dei buchi contributivi, ovvero degli anni in cui non è lavorato. Tra le possibilità al vaglio un condono contributivo, una contribuzione volontaria e il riscatto della laurea