optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Reunion di #Friends per #LisaKudrow e #CourtneyCox, Phoebe e Monica insieme per l'anniversario della serie (foto) https:/… - _diana87 : RT @OptiMagazine: Reunion di #Friends per #LisaKudrow e #CourtneyCox, Phoebe e Monica insieme per l'anniversario della serie (foto) https:/… - _diana87 : Reunion di Friends per Lisa Kudrow e Courtney Cox, Phoebe e Monica insieme per l’anniversario della serie (foto) - OptiMagazine : Reunion di #Friends per #LisaKudrow e #CourtneyCox, Phoebe e Monica insieme per l'anniversario della serie (foto)… -

(Di domenica 23 settembre 2018) Minidipere Courntey Cox, alias Phobe Buffay eGeller. Le due attrici sono state pizzicate dal sito di gossip americano, Splash News, mentre uscivanoda una cena al ristorante The Palm a Beverly Hills.Secondo People, le ex star disi sono incontrate giovedì sera per una delle loro consuete cene tra amiche. Stavolta per celebrare i 24 anni dalla prima messa in onda della storica serie tv NBC.debuttava il 22 settembre 1994, ed è andata avanti per dieci stagioni, diventando uno degli show più visti e amati a livello mondiale. L'episodio conclusivo è stato guardando da 52,5 milioni di spettatori americani, diventando il quarto finale di una serie televisive più visto della storia della televisione.Uscite dal ristorante per la loro minidiCox indossava una blusa di tessuto nera e un paio di ...