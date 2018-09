Responsabilità del locatore per danni verso il conduttore provocati da un terzo

Loren Del Santo - chi è il padre misterioso?/ Lory : “Suo figlio? Non volle prendersi le sue Responsabilità” : Loren Del Santo, chi è il padre misterioso? Lory non ha mai rivelato l'identità: “Suo figlio? Non volle prendersi le sue responsabilità”, una delle poche dichiarazioni in merito(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 23:02:00 GMT)

La testimonianza del medico vittima di razzismo : “Fenomeno in crescita - parte del governo ha Responsabilità” : Andi Nganso, 30 anni, è un medico che lavora in provincia di Como, a Cantù. A gennaio una paziente non volle essere visitata da lui perché di colore. A Tagadà, su La7, ha raccontato di altri episodi di razzismo e di come il fenomeno, negli ultimi mesi, sia in crescita. “Gli italiani – ha precisato – non sono razzisti, però una parte di questo governo fa da megafono a chi lo è”. L'articolo La testimonianza del medico ...

“Cerimonia del ricordo e delle scuse” : il mondo accademico riconosce le proprie Responsabilità a 80 anni dalla firma delle Leggi razziali : Giovedì 20 settembre, dalle 15, al Palazzo della Sapienza, luogo simbolo dell’Università di Pisa, si terrà la “Cerimonia del ricordo e delle scuse“, l’atto più significativo del programma “San Rossore 1938”. Un solenne appuntamento volto a offrire un risarcimento morale a tutti coloro che, studenti e docenti, ebbero a patire discriminazioni ed esclusioni per il solo fatto di essere ebrei. Alla presenza dei rettori delle università ...

La cena a casa di Calenda si farà. L'ex ministro : "Sono contento del gesto di Responsabilità dei partecipanti" : Paolo Gentiloni, Matteo Renzi e Marco Minniti hanno accettato l'invito a cena di Carlo Calenda. Lo ha comunicato L'ex ministro dello Sviluppo economico su Twitter. Calenda ha risposto a chi gli chiedeva se i diretti interessati avessero risposto positivamente alla sua proposta. "Sì. Ma la data è stata spostata, e per evitare l'ennesimo tormentone sul Pd rimane riservata - si legge nel post - Sono molto contento è un gesto di ...

Renzi : “M5s ha Responsabilità politica dell’attacco web a Mattarella - organizzano cultura dell’odio” : L'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ritiene il M5s responsabile politico dell'attacco web avvenuto ai danni del capo dello Stato, Sergio Mattarella, a maggio: "C’è in giro in Italia una cultura del manganello online e dell'odio che è stata ingegnerizzata, organizzata, e la responsabilità politica è chiara, dei 5 Stelle e della Lega".Continua a leggere

Diciotti - Conte : “Basta accoglienza indiscriminata. Responsabilità è dell’Unione Europea” : “Quello che è cambiato rispetto al passato è che l’Italia non è più disponibile ad accogliere indiscriminatamente i migranti, contribuendo seppure involontariamente a incrementare il traffico di esseri umani e supplendo alla Responsabilità che spetta all’Unione europea, ottundendo il vincolo di solidarietà che grava su ciascuno Stato membro”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella sua informativa al Senato sul ...

Marsela (CasaPound) : “Situazione Ostia Responsabilità soprattutto della politica” : Roma – Luca Marsella, consigliere di CasaPound al X Municipio di Roma, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti, su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sugli sgomberi a Roma “Una ragazza di 28 anni italiana con due bambini, di cui uno disabile, è stata sfrattata con la forza –ha raccontato Marsella-. Da consigliere ho cercato ...

Francia - ministro Economia : “L’Italia è cosciente delle sue Responsabilità in Europa” : La fiducia di fondo c’è. Ma Parigi giudicherà dai fatti il governo del cambiamento. Al forum The European House-Ambrosetti di Cernobbio, il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, ricorda che fra i due Paesi le relazioni economiche sono molto forti con investimenti corposi da entrambe le parti. “Ci sono molti investimenti francesi in Italia e molti investimenti italiani in Francia. E sono i benvenuti”, spiega il ministro ...

Ritardi - controlli carenti e allarmi ignorati. La catena delle Responsabilità per il ponte : Sul crollo del Ponte Morandi di Genova (43 vittime il 14 agosto) si possono mettere alcuni punti fermi. E focalizzare i tre aspetti cruciali emersi in queste settimane di dolore, indagini e piani di ristrutturazione. Primo: il viadotto autostradale di 1,2 chilometri, unico collegamento veloce tra Levante e Ponente della città e non solo, aveva un p...

Neymar è il nuovo capitano del Brasile : 'Una Responsabilità che mi farà bene' : Credevamo di poter diventare campioni del mondo, ma non è stato possibile" ha detto il giocatore del Barcellona in conferenza stampa. Critiche mondiali Durante i Mondiali, sono stati frequenti gli ...

Gli indagati per il crollo del ponte di Genova - per Autostrade Responsabilità amministrativa : La procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati per il crollo del viadotto Polcevera, venti persone e la società Autostrade (in questo caso il motivo è la responsabilità dell'ente per reati degli amministratori). I reati contestati sono quelli di omicidio colposo plurimo, omicidio colposo stradale plurimo (introdotto recentemente nel nostro ordinamento), disastro colposo e attentato colposo alla sicurezza ...