Red Dead Redemption 2 | Devolver Digital chiede a Rockstar di pubblicare anche su PC con

Kotaku : "i testicoli dei cavalli di Red Dead Redemption 2 saranno animati e potranno contrarsi in base alla temperatura" : Il lancio di Red Dead Redemption 2 si avvicina rapidamente col passare delle settimane, e Rockstar sta lentamente togliendo il velo alla sua attesa creatura mentre sempre più testate specializzate, compresa la nostra (qui trovate il provato), hanno avuto l'occasione di mettere le mani sul gioco e di fare importanti domande agli sviluppatori.Parliamo di uno dei videogiochi più attesi degli ultimi anni, e avere la possibilità di chiedere qualsiasi ...

Probabile uscita Red Dead Redemption 2 su PC? I possibili scenari : Proprio in questi giorni Red Dead Redemption 2 ha ricevuto un importantissimo annuncio relativo a Red Dead Online, la rispettiva componente multiplayer. I giocatori però si stanno chiedendo: arriverà Red Dead Redemption 2 su PC? E' una delle domande più frequenti sin dall'annuncio delle piattaforme su cui debutterà il gioco, anche perché gli ultimi dettagli emersi dai gameplay non fanno altro che alimentare l'hype attorno al titolo Rockstar ...

Secondo Michael Pachter Red Dead Online sarà un successo dal punto di vista delle entrate : La modalità multiplayer di Red Dead Redemption 2, Red Dead Online, sta iniziando ad essere messa a fuoco e analizzata. Innanzitutto, sembra chiaro come stia prendendo in prestito il modello adottato da Rockstar per la modalità Online di Grand Theft Auto V, GTA Online, in quanto i fan possono aspettarsi un ampio parco giochi pieno di attività. Red Dead Online riceverà anche aggiornamenti regolari per tenere i giocatori impegnati e, questo, si ...

Valanga di dettagli per Red Dead Redemption 2 : prima persona - immagini e gameplay : Red Dead Online è stato annunciato da Rockstar Games per ingannare l'attesa in vista del lancio di Red Dead Redemption 2, la cui uscita è in programma per il prossimo 26 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One (chi comprerà il gioco potrà ovviamente accedere all'online). Stanno circolando in rete numerose anteprime con le immagini del gioco che ha come protagonista Arthur Morgan. Gli esperti che hanno già avuto la possibilità di provare la demo ...

Red Dead Redemption 2 : sarà possibile prendere di mira gli organi vitali dei nemici : Negli scorsi giorni Rockstar ha affermato che i giocatori potranno interagire con metodi non violenti col mondo di Red Dead Redemption 2, tuttavia quando iniziano a volare le pallottole si sente il bisogno di metodi efficaci per togliere di mezzo i nemici.Come riporta VG247, Arthur Morgan potrà utilizzare i fucili da caccia (ed altre armi di grosso calibro) per far letteralmente a pezzi la testa, le braccia e le gambe a chi sarò così sfortunato ...

Red Dead Redemption 2 potrà essere giocato interamente in prima persona : Red Dead Redemption 2 è senza dubbio uno dei titoli più attesi di questa generazione, dalle immagini e informazioni attualmente disponibili ci aspettiamo un mondo dinamico e di grande impatto, ricco di dettagli e di cose da fare, oltre che ad una trama che ci terrà incollati allo schermo dall'inizio ala fine. Come riporta VG247, oggi è stato reso noto che sarà possibile usufruire di diverse angolazioni per quanto riguarda la telecamera di gioco, ...

Red Dead Redemption 2 : Tanti nuovi dettagli in Anteprima : Manca davvero poco al lancio del tanto atteso Red Dead Redemption 2. Tra un mese circa potremo mettere le mani sul nuovo capolavoro firmato Rockstar, nell’attesa vogliamo condividere con voi una valanga di dettagli in Anteprima. Red Dead Redemption 2: Nuove informazioni diffuse da Rockstar I giocatori potranno sviluppare un rapporto di amicizia e fiducia con il proprio cavallo, quest’ultimo risulterà con il tempo ...

Videogiochi : Red Dead Redemption 2 anteprima di un successo annunciato : La strada ferrata ha rivoluzionato l'economia dell'intero paese, favorendo la crescita demografica degli Stati dell'Ovest. Dove c'era una volta il West sono arrivati i federali e le ultime bande di ...

Novità importanti in Red Dead Redemption 2 per armi e combattimenti : Il 26 ottobre arriverà Red Dead Redemption 2, sequel del primo RDR che ha fatto innamorare i giocatori. Proprio ieri, 19 settembre, è stato annunciato ufficialmente Red Dead Online, la componente multiplayer che si baserà quasi interamente sulla stessa struttura di gameplay del gioco offline. Dai primi hands-on emergono alcune importanti Novità circa il sistema di combattimenti e il funzionamento delle armi in Red Dead Redemption 2, che come ...

Red Dead Redemption 2 è un immenso tamagotchi western. La preview di GQ : FUTURO Negli anni ’80 l’intelligenza artificiale aveva gli occhi di Terminator e la potenzialità distruttiva del supercomputer di Wargames. Da lì a Westworld non è cambiato molto. Gli androidi della HBO, secondo i loro creatori, raccontano un futuro distopico che vale come monito per l’uomo. Quelli di Detroit non sono diversi. Ciò che accomuna queste narrazioni è una visione pessimistica del rapporto fra l’essere umano e l’IA: se è senziente è ...

Come al cinema : il Far West di Red Dead Redemption 2 : Red Dead Redemption 2 è il progetto più ambizioso mai sviluppato da Rockstar Games. La nuova avventura ambientata nel selvaggio West, in uscita il prossimo 26 ottobre, è il primo titolo della casa di Gta ideato e prodotto per questa generazione di console. Provando in anteprima...

Red Dead Redemption 2. La nostra prova del nuovo gioco di Rockstar Games : Vasto, curato in ogni dettaglio. E’ il progetto più ambizioso della software house di Grande Theft Auto. Dal 26 ottobre nei negozi, per Ps4 e Xbox One, si vestono i panni di Arthur Morgan, un fuorilegge che vive il crepuscolo del West