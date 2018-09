Rapina in villa | orrore nel Chietino Picchiato medico | tagliato lobo dell’orecchio alla

Rapina IN VILLA A LANCIANO : ORECCHIO TAGLIATO A DONNA/ Ultime notizie - "peggio di Arancia Meccanica" : Chieti, RAPINA in VILLA: coppia massacrata, lobo TAGLIATO alla DONNA. Ultime notizie, terrore a LANCIANO questa notte per due coniugi anziani: picchiati, legati e torturati(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 17:12:00 GMT)

Rapina in villa nel Chietino : coniugi legati. Tagliato il lobo dell’orecchio della donna : È accaduto a Carminiello di Lanciano. Una banda di quattro uomini incappucciati ha fatto irruzione intono alle 4 del mattino e per due ore ha tenuto in ostaggio una famiglia. Illeso il figlio disabile

Coppia picchiata e Rapinata in villa da uomini incappucciati : tagliato un orecchio alla moglie | "E' stato peggio di Arancia meccanica" : Rapina cruenta in una villa in località Carminiello di Lanciano. Le vittime sono Carlo Martelli, 69 anni, fondatore dell' associazione Anffas, e la moglie Niva Bazzan alla quale i malviventi hanno tagliato il lobo dell'orecchio destro. Illeso il figlio disabile

Tenta Rapina in villa - bloccato 18enne : ANSA, - MILANO, 23 SET - bloccato dai proprietari di una villa e poi arrestato dai carabinieri: così è finito in carcere un diciottenne ucraino pregiudicato con l'accusa di Tentata rapina, lesioni ...

