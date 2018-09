Rapina in villa finisce nel sangue | coniugi picchiati | a lei tagliano un orecchio

Chieti - Rapina in villa : coppia massacrata - lobo tagliato alla donna/ Ultime notizie - terrore a Lanciano : Chieti, rapina in villa: coppia massacrata, lobo tagliato alla donna. Ultime notizie, terrore a Lanciano questa notte per due coniugi anziani: picchiati, legati e torturati(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 13:50:00 GMT)

Coniugi picchiati durante una Rapina in villa - tagliato il lobo dell'orecchio della donna : rapina cruenta intorno alle 4 di questa notte in una villa a Lanciano, in provincia di Chieti. Le vittime sono Carlo Martelli, 69 anni, chirurgo cardiovascolare in pensione, fondatore dell' associazione Anffas, e la moglie Niva Bazzan alla quale i malviventi hanno tagliato il lobo dell'orecchio destro. Illeso il figlio disabile. In quattro, incappucciati, dopo essere entrati in casa, hanno legato i Coniugi e li hanno picchiati. Si sono poi fatti ...

Coppia picchiata e Rapinata in villa da uomini incappucciati : tagliato un lobo alla moglie : Rapina cruenta in una villa in località Carminiello di Lanciano. Le vittime sono Carlo Martelli, 69 anni, fondatore dell' associazione Anffas, e la moglie Niva Bazzan alla quale i malviventi hanno tagliato il lobo dell'orecchio destro. Illeso il figlio disabile

I Rapinatori le tagliano un orecchio e picchiano il marito : coppia per due ore seviziata in villa da 4 banditi : Una rapina in villa finisce nel sangue. È successo a Lanciano, in contrada villa Carminello, dove una coppia di 70enni è rimasta per due ore in mano a quattro banditi armati di...

Rapina in villa nel Chietino - tagliato lobo dell'orecchio a una donna - : Quattro malviventi hanno fatto irruzione nell'abitazione di un 69enne chirurgo in pensione e di sua moglie. I due sono stati legati e picchiati: sono riusciti a liberarsi dopo due ore. Illeso il ...

Rapina in villa a Lanciano : coniugi massacrati - a lei tagliato un orecchio : Una Rapina in villa finisce nel sangue. È successo a Lanciano, in località Carminello, dove una coppia è rimasta per due ore in mano a quattro banditi armati di coltello. Gli...

Chieti - coppia Rapinata nella propria villa : tagliato lobo a moglie : Rapina cruenta nella notte tra sabato e domenica in una villa in località Carminiello di Lanciano, Chieti,. Le vittime sono Carlo Martelli, 69 anni, fondatore dell' associazione Anffas, e la moglie ...

Rapina in villa nel Chietino : coniugi legati - picchiati. Tagliato il lobo dell’orecchio alla donna : Paura a Carminiello di Lanciano, in provincia di Chieti. Questa mattina, intorno alle 4, una banda ha fatto irruzione in una villa seminando il terrore. Le vittime sono Carlo Martelli, 69 anni, chirurgo cardiovascolare in pensione, fondatore dell’ associazione Anffas, e la moglie Niva Bazzan alla quale i malviventi hanno Tagliato il lobo dell’orec...

Rapina in villa - tagliato lobo a moglie : Rapina cruenta intorno alle 4 di questa notte in una villa in località Carminello di Lanciano , Chieti, . Le vittime sono Carlo Martelli, 69 anni, chirurgo cardiovascolare in pensione, presidente dell'...