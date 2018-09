Raffaella Mennoia sbotta su Instagram | ' Rispetto e fiducia sono fondamentali'

Sara Affi Fella : Raffaella Mennoia e Gianni Sperti non la seguono su Instagram : Uomini e Donne: Raffaella Mennoia e Gianni Sperti arrabbiati con Sara Affi Fella? Sara Affi Fella ha raggiunto nelle ultime settimane un milione di follower su Instagram. Un bel traguardo per chi vuole avviare una carriera da web influencer di successo. Ma tra tutte quelle persone mancano i “segui” di due decisamente importanti: Raffaella Mennoia […] L'articolo Sara Affi Fella: Raffaella Mennoia e Gianni Sperti non la seguono ...

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia : duro messaggio su Instagram (a Sara Affi Fella)? : Raffaella Mennoia di Uomini e Donne, nelle scorse ore, ha Affidato, al proprio account Instagram, una riflessione molto dura sul proprio lavoro postando una foto dei petali che cadono dall'alto, al momento della scelta. L'autrice, forse, si è sentita presa in giro da qualche ex tronista? Ecco il messaggio sui social: Per arrivare a questo ci dovrebbero essere delle condizioni fondamentali di partenza... la fiducia il rispetto del lavoro e ...

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia sta con ‘lui’. Lo conferma proprio Maria De Filippi : I fan di Maria De Filippi e dei suoi programmi conoscono bene Raffaella Mennoia. È la sua autrice storica di Uomini e Donne (e non solo). Non è raro vederla dietro le quinte del dating show di Canale 5 e ancor meno raro è vederla intervenire sui social, perché molti telespettatori chiedono direttamente a lei news, conferme di gossip e indiscrezioni. E poi la Mennoia è anche molto amica della regina di Mediaset. Ha trascorso qualche giorno ...

Alessio Sakara e Raffaella Mennoia stanno insieme : il lottatore ha una storia con il braccio destro di Maria De Filippi : Tra Alessio Sakara e Raffaella Mennoia è nato l’amore, la rivelazione di Maria De Filippi che svela la relazione tra il lottatore e l’ex fidanzata di Jack Vanore Da tempo si mormorava di una storia tra Alessio Sakara e Raffaella Mennoia, ma ora le voci sembrano confermate da una dichiarazione rilasciata da Maria De Filippi. “Alessandro Sakara, che è vicino a Raffaella Mennoia, mi ha fatto conoscere Marco, con cui mi ...

