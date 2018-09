Questa sera vi aspettiamo alle 20 | 30 con Hollow Knight

eurogamer

(Di domenica 23 settembre 2018) Il 25 settembreuscirà per PS4 e Xbox One come sapete. Mancano ormai solamente un paio di giorni, per cui quale occasione migliore per rispolverare l'oscuro mondo del celebre metroidvania se nonin nostra compagnia?Rispetto alla versione originale del gioco disponibile per PC e Nintendo Switch, quella che giungerà su console Sony e MS sarà la Voidheart Edition, la quale includerà quattro DLC con missioni, boss e diversi contenuti extra.L'appuntamento è dunque fissato per20:30 in compagnia del nostro Nemurin che vi accompagnerà lungo questo tortuoso viaggio. Potrete seguire la diretta attraverso il nostro canale ufficiale Twitch, sulla pagina Facebook o sul canale YouTube.Read more…