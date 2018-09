Prigionieri nell' inferno libico

huffingtonpost

(Di domenica 23 settembre 2018) Un primo ministro costretto ad annullare la sua partecipazione all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, per motivi di sicurezza: se esce dal suo bunker e prova a raggiungere l'aeroporto rischia la vita. Un inviato speciale delle Nazioni Unite che pur sapendo che al Palazzo di Vetro uno dei temi centrali delle assise sarà proprio la crisi libica, dovrà rinunciare a parteciparvi per le stesse ragioni di al-Serraj; motivi di sicurezza.a Tripoli.Il cessate il fuoco in Libia "è incrinato da continui ritorni di scontri con vittime", rimarca il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, intervenendo, ieri sera, alla festa del Lavoro di Articolo Uno e LeU a Roma. Per l'Italia, ha aggiunto, "l'interesse principale è la stabilizzazione della Libia" e in questo senso "parliamo con il governo riconosciuto dalla comunità internazionale, ma bisogna ...