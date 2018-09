Previsioni Fortnite Stagione 6 | uscita | come cambia la mappa e skin per le armi

optimaitalia

(Di domenica 23 settembre 2018) Tutto pronto per6, il nuovo terremoto che si appresta ad arrivare in Battaglia Reale e Salva il Mondo, ma chiaramente l'immagine che vedete qui sopra è solo un concept di fantasia. Una delle novità sicure è l'audio spaziale,abbiamo illustrato dettagliatamente qui.sempre Epic Games infarcisce i giorni e le settimane precedenti di misteri, eventi inspiegabili e molto altro. Questa volta in vista di6 è arrivato anche il mitico cubo viola Kevin.Ha girato per la, disegnato rune in terra e per finire si è sciolto nel lago. Secondo alcuni creerà un vulcano che sconvolgerà tutto, ma staremo a vedere. Ecco tutto quello che c'è da sapere, le aspettative eper questa sestadi6Tutto inizierà il 27 settembre: lo ha annunciato Epic Games, quindi arriverà con un pochino di ritardo ...