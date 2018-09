ilfattoquotidiano

: Populismi, il politologo Usa: “L’Europa sopravviverà. Saranno i conti pubblici la Caporetto delle promesse dei gial… - Cascavel47 : Populismi, il politologo Usa: “L’Europa sopravviverà. Saranno i conti pubblici la Caporetto delle promesse dei gial… - erregi69 : Populismi, il politologo Usa: “L’Europa sopravviverà. Saranno i conti pubblici la Caporetto delle promesse dei gial… -

(Di domenica 23 settembre 2018) La politica italiana mente, sapendo di mentire. Su quali temi? Sulle misure promesse in campagna elettorale come la flat tax e il reddito di cittadinanza e anche sulla questione migranti. Ma, alla fine dei giochi, il re sarà nudo. E a farne le spese sarà principalmente il Movimento 5Stelle in un’Italia sempre meno importante per gli Stati Uniti e in un’Europa sempre più populista. Che però non morirà di. È lo scenario tratteggiato da Jan Bremmer,statunitense fondatore della società di analisi dei rischi geopolitici Eurasia, che si è intrattenuto su questi temi con ilfattoquotidiano.it nel corso dell’ultimo forum The European House-Amrosetti di Cernobbio. “Anche in una congiuntura economica relativamente positiva per l’Italia, la maggior parte delle promesse fatte da questo governo nonmantenute – sostiene Bremmer -. Non si ...