Perez | ' Ronaldo e Zidane dei miti Il Real Madrid sarà sempre casa loro'

Real - Florentino Perez : 'Ronaldo e Zidane nella storia del club. Questa sarà per sempre casa loro' : Menzione speciale per Varane, campione del mondo con la Francia". Gli acquisti "Sono arrivati giocatori importanti come Vinícius, uno dei talenti più promettenti in circolazione. Abbiamo portato a ...

Ronaldo alla Juventus - Florentino Perez si confessa : “ecco com’è andata” : Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha rivelato qualche particolare sulla cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Come riportano gli spagnoli di Ok Diario, il numero uno della società spagnola ha fatto un discorso ai delegati: “la cessione più remunerativa quest’anno è stata quella di Cristiano. Lui voleva andar via per motivi personali e quando tutti convergono sulla stessa soluzione si arriva a un accordo. ...

