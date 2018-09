Per la Sinistra nessun maquillage | serve nuova aspirazione

Bersani canta Vasco Rossi - con Liberi Liberi la sPeranza del ritorno della sinistra (video) : Pierluigi Bersani canta Vasco Rossi ai microfoni di Radio Rock 106.6 e stavolta lo fa sulle note di Liberi Liberi. L'esponente di spicco di MDP - Articolo 1, eletto alla Camera nelle liste di LEU lo scorso 4 marzo, è tornato ad intonare un classico del Blasco, confermando la sua già nota passione per il rocker. Non è infatti la prima volta che Bersani canta Vasco Rossi: lo aveva già fatto, sempre ai microfoni di Radio Rock 106.6, nel 2016, ...

MotoGP - ancora guai Per Pol Espargaro : clavicola sinistra di nuovo fratturata - salta Aragon : " L'intervento è relativamente facile " le parole del direttore della Clinica Mobile a Sky Sport MotoGP . " Sarà operato oggi pomeriggio stesso a Barcellona, verrà inserita una placca e poi si ...

Fico : 'Accoglienza è principio di base - votavo a sinistra' e SPeranza gli offre la tessera : Questo venerdì 21 settembre alla Festa del Lavoro organizzata da Articolo Uno-MDP [VIDEO] a Roma è intervenuto il presidente della Camera Roberto Fico, esponente del Movimento 5 Stelle. La serata è iniziata con un siparietto, con Fico che è arrivato sul palco mentre si stava concludendo il precedente dibattito fra il segretario PD Maurizio Martina e il coordinatore di Articolo Uno-MDP Roberto Speranza. E proprio quest'ultimo, padrone di casa ...

INFORTUNIO KHEDIRA IN VALENCIA-JUVENTUS/ Ultime notizie problema muscolare alla coscia sinistra Per il tedesco : KHEDIRA infortunato in VALENCIA-JUVENTUS. problema muscolare alla coscia sinistra per il tedesco, sostituito da Emre Can. Possibile stop di almeno 20 giorni, attesa per gli esami strumentali(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 22:22:00 GMT)

Un movimento paneuropeo"né di destra né di sinistra - Per dare la scossa all'Ue". La sfida di Volt ai sovranisti : Ci sono un francese, un tedesco e un italiano. Ma la loro sfida è tutt'altro che una barzelletta. Si chiamano Colombe Cahen-Salvador, Damian Boeselager e Andrea Venzon, sono tutti under 30, e con il loro Volt Europa, il movimento paneuropeo fondato subito dopo la Brexit, vogliono "dare un'alternativa" alla deriva sovranista che si sta spargendo a macchia d'olio nel Vecchio Continente. Perché, come spiega ad Huffpost lo stesso ...

La sinistra lancia l'allarme Persino Per il "cane fascista" : A sinistra l'ossessione del fascismo inizia a prendere una piega preoccupante. L'estate scorsa c'era stato il bagnino fascista di Chioggia trattato come una grave minaccia alla democrazia italiana, ...

La questione palestinese sembra scomparsa dall'agenda internazionale. Ciò non è dovuto solo alla guerra in Siria ma anche alla crisi della sinistra israeliana. DOMENICO BILOTTI

Riccardo Iacona : "La sicurezza non è di destra - ma su questo tema la sinistra ha Perso" : Il conduttore di Presadiretta non fa sconti a nessuno: «Una parte politica racconta la favola di frontiere chiuse e rimpatri, l'altra non si rende conto di cosa sta succedendo»

Quella cena da Calenda Per risuscitare la sinistra. Scontro Orfini-Zingaretti : Matteo Renzi è 'un protagonista della vita politica italiana e ha tutto il diritto di dire ciò che pensa, come ce lo ho io'. Tuttavia, prosegue, 'si è aperta nel Paese una competizione su quello che ...

Quell'ambiguo affetto Per Lula della sinistra europea : La sinistra occidentale, intesa come ideologia socialdemocratica, non sta sicuramente attraversando il periodo storico migliore. Complice una progressiva perdita di consenso popolare, culminata con una serie di risultati elettorali negativi, il movimento sta lentamente cominciando ad osservarsi dall"interno. Perchè ciò che sta alla base del consenso, prima ancora di tutte le speculazioni su strategie comunicative più o meno vincenti, sono i ...

Vendola : 'Rimasi 5 mesi all'estero Per insulti leghisti e grillini - sinistra ascolti Papa' : In occasione di Proxima, il Festival nazionale ideato da sinistra Italiana - LeU a Torino, nella serata di questo venerdì 14 settembre si è svolto un dibattito al quale, fra gli altri, è intervenuto Nichi Vendola, ex presidente della Regione Puglia e gia' segretario nazionale di SEL, il quale ha parlato di diritti civili e di famiglie arcobaleno. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto. Vendola: 'Attenzione all'uso violento del ...

Matteo Salvini - la trappola dei grillini di sinistra Per ammanettarlo sul ddl anticorruzione : ... il M5s vuole andare alla prova di forza sul tema della giustizia: se i grillini ottenessero il via libera al testo così come licenziato in CdM, si tratterebbe della loro prima vittoria politica ...

Pd - disinnescata conta interna in Toscana : Bonafè l’unica renziana candidata alla segreteria. Per l’ala sinistra c’è Fabiani : alla fine il redde rationem tra renziani non ci sarà. Dopo settimane di scontri interni, “caminetti” più o meno informali e minacce di ulteriori scissioni, nel Pd toscano tutto sembra essersi “normalizzato” con la presentazione definitiva di due candidati, uno della maggioranza che capo a Matteo Renzi e l’altro della minoranza, alla segreteria regionale del partito che sarà formalizzata con le primarie aperte del prossimo 14 ottobre. Per la ...

Matteo Salvini : 'In Italia torna la tubercolosi. Dopo anni in cui la sinistra ha Permesso l'invasione...' : Il riferimento è a un caso di cronaca di cui ha dato conto ilgazzettino.it , relativo alla fuga di un immigrato malato di tubercolosi fuggito da un centro di accoglienza. E Salvini rincara: '...