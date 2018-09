Pensioni | possibile Quota 100 con almeno 36 anni di contributi?

Riforma Pensioni : quota 100 possibile con la pace contributiva : Nella giornata di ieri c'è stato un importante vertice della Lega, durante il quale si è discusso anche della Riforma pensioni. L'obiettivo di Salvini non cambia, quota 100 è lo strumento designato per il superamento della legge Fornero [VIDEO]. Al termine dell'incontro, una nota del Carroccio ha fatto riferimento alla misura previdenziale che potrebbe debuttare gia' dal prossimo anno, grazie a un elemento nuovo in ambito previdenziale: la pace ...

Riforma Pensioni - quota 100 possibile : Brambilla apre a 62 anni e 38 di contributi : quota 100 a 62 anni, arriva l'apertura di Alberto Brambilla. Il presidente di Itinerari Previdenziali ha rilasciato all'Ansa dichiarazioni molto importanti sul fronte della Riforma pensioni, commentando l'ultima proposta di Matteo Salvini sulla pensione con quota 100. A margine della partecipazione alla manifestazione Giornate del Lavoro della Cgil a Lecce, l'economista ha spiegato nel dettaglio come la Lega intenda reintrodurre quella ...

Riforma Pensioni 2018/ Fornero : “non rifarei la Legge ma ora è impossibile abolirla” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie su Legge Fornero e temi previdenziali: Quota 100, "peggiora l'Ape Sociale", i due possibili scenari studiati dal Ministero del Lavoro. Le novità (Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 10:35:00 GMT)

Pensioni e LdiB2019 : i dubbi sulla possibile fine dell'APE sociale : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 29 agosto 2018 vedono arrivare nuove richieste di chiarimento dalla maggioranza al Governo in merito alle reali intenzioni sul superamento della legge Fornero [VIDEO]. In particolare, si chiede di definire i criteri della quota 100 nel caso in cui venisse inserita nella LdB2019 e di spiegare se si ritiene di prorogare l'APE sociale in scadenza alla fine dell'anno. Nel frattempo dai gruppi Facebook emerge ...

Pensioni flessibili : possibile stop a Q100 e uscite anticipate in LdB2019 : Arriva un'importante aggiornamento in merito al superamento della legge Fornero ed alle misure che il Governo intende attuare con la prossima legge di bilancio 2019. Secondo quanto riportato oggi dal sito Affari Italiani, l'esecutivo starebbe infatti per rinunciare all'avvio della flessibilita' previdenziale [VIDEO] con la nuova Manovra, per rimandare il provvedimento al prossimo anno. Il quotidiano digitale spiega di aver raccolto tali ...

Pensioni - si avvicina quota 100 : cos’è e per chi sarà possibile l’anticipo Pensionistico : L'ipotesi della cosiddetta quota 100 si avvicina: l'anticipo Pensionistico potrebbe però essere introdotto con molti paletti e quindi per una platea ridotta rispetto alle iniziali promesse. Dovrebbero accedere alla quota coloro i quali hanno compiuto i 64 anni di età (con contributi versati per almeno 36 anni) e abbiano non più di due anni di contributi figurativi.Continua a leggere

Riforma Pensioni 2018/ Le "penalizzazioni" che è possibile eliminare (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Le "penalizzazioni" che è possibile eliminare. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 7 agosto(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 17:54:00 GMT)