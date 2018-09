Pensioni | Governo accelera per Quota 100 e reddito cittadinanza | la ‘patata bollente’

Pensioni - il governo pensa a quota 100 con 62 anni d'età e 36-37 di contributi : Il governo sta lavorando a un'ipotesi di riforma delle Pensioni con quota 100 e un minimo di 62 anni di età e 36-37 anni di contributi . Lo si apprende da ambienti vicini al dossier. Con un minimo di 36 anni di contributi uscirebbero nel 2019 450 mila lavoratori in più rispetto alle regole attuali; con 37 anni l'uscita riguarderebbe 410 mila persone in più rispetto all'attuale sistema.Uno schema, questo, diverso da quello a ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 41 - Rizzetto : da Governo una non risposta imbarazzante (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 , ultime notizie. Quota 41, Rizzetto : da Governo una non risposta imbarazzante . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 20 settembre(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 16:36:00 GMT)

Pensioni - Governo pensa a 3 possibili soluzioni su Quota 100 per contenere la spesa : Le ultime notizie sulle Pensioni ad oggi, giovedì 20 settembre, riguardano l'arduo compito a cui sara' chiamato il Governo nei prossimi giorni, in merito alle misure da adottare per 'superare' la Legge Fornero. Tra promesse, illusioni e speranze, i lavoratori sono in attesa di conoscere quali saranno le decisioni dell'esecutivo Conte in merito ad una della questioni più delicate da affrontare nella definizione della Legge di Bilancio 2019 che il ...