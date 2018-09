Papa Francesco in Cina | c’è accordo sulla nomina dei vescovi Ma il cardinale Joseph Zen

Secondo giorno di Papa Francesco in Lituania - oggi messa a Kaunas - : La celebrazione si tiene nel Parco Santakos, lo stesso luogo scelto da Giovanni Paolo II nel 1993. Il pontefice tornerà a Vilnius nel pomeriggio, per la visita al Museo delle occupazioni e lotte per ...

Papa IN LITUANIA/ Francesco : radici - libertà e futuro in un paese-ponte : Ieri PAPA Francesco ha cominciato il suo pellegrinaggio nelle repubbliche baltiche, cominciando dalla LITUANIA. Dove ha esortato a riscoprire le radici della libertà.

Il Giuramento dei Gesuiti - Ecco cosa giurò Papa Francesco entrando nell'Ordine - : ... ma obbedirò senza esitazione a ognuno e a qualsiasi ordine che possa ricevere dai miei superiori della Milizia del Papa e di Gesù Cristo; che andrò in qualsiasi luogo del mondo in cui possa essere ...

Papa Francesco IN LITUANIA/ Diretta streaming video : "Alzare muri ci priva della Buona Notizia di Gesù Cristo"

Papa Francesco : no a muri e barricate - sono contro amore di Cristo : "Quando ci chiudiamo in noi stessi per paura degli altri, quando costruiamo muri e barricate, finiamo per privarci della buona notizia di Gesù che conduce la storia e la vita degli altri". Lo ha detto ...

Papa Francesco in Lituania/ Diretta streaming video : Bergoglio da Vilnius - "Sicurezza? Ospitare le differenze"

Papa Francesco NEI PAESI BALTICI/ Diretta streaming video : sul volo per Vilnius il "grazie" di una 98enne

Al via il viaggio di Papa Francesco in Lituania - Lettonia - Estonia : Città del Vaticano, 22 set., askanews, - Ha avuto inizio questa mattina il 25esimo viaggio Apostolico internazionale di papa Francesco in Lituania, Lettonia ed Estonia. L'aereo con a bordo il Santo ...

Papa Francesco parte per Repubbliche baltiche : prima tappa Lituania : Papa Francesco è partito per il suo viaggio nelle Repubbliche baltiche, il 25esimo all'estero del suo pontificato. prima tappa la Lituania, dove si tratterrà fino a martedì, per poi proseguire alla ...

Papa Francesco e la cortina di fede : Le macerie della cortina di ferro, almeno idealmente, erano ancora lì, a dividere l’oriente dall’occidente, il mondo libero dalle nebbie del comunismo che lentamente si diradavano. Venticinque anni fa Giovanni Paolo II, il Papa polacco che diede un bel colpo al Muro di Berlino, attraversava quel con

Papa Francesco nei Paesi Baltici/ Diretta streaming video : Bergoglio abbraccia Lituania - Lettonia ed Estonia

Papa Francesco con Airbus A320 Alitalia a Vilnius : L'Airbus A320-216 immatricolato EI-DSY battezzato "Aldo Palazzeschi" volo AZ 4000 decollerà dal Leonardo da Vinci di Fiumicino sabato 22 alle 07,30 con destinazione Vilnius, capitale della Lituania. A ...