Papa | Basta deliri di onnipotenza e togliere dignità a persone

Papà uccide le 3 figlie piccole - la moglie e la suocera : «Eravamo troppi e non c'erano abbastanza soldi» : Erano "troppi" e la famiglia aveva gravi problemi economici. Per questo motivo Anthony Harvey, 24enne di Morley, a nord-est di Perth, in Australia, ha sterminato i suoi cari uccidendo le sue tre figlie piccole (due gemelline di un anno e una bimba di 3), sua moglie di 47 anni e la nonna di 74.--Un delitto che ha scioccato tutto il paese. Pare che l'uomo, che lavorava con la moglie in una ditta di giardinaggio, stesse attraversando un momento ...

Papa : basta vanità e chiacchiericcio : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 4 SET - Il cuore dell'uomo è come un "campo di battaglia", dove si affrontano due "spiriti" differenti: uno, quello di Dio, ci porta "alle opere buone, alla carità, alla ...

Il Papa : “Basta coprire gli abusi chi vede deve parlare subito” : Sulla soluzione del caso della nave Diciotti «non ho messo lo zampino», bisogna «accogliere potendo integrare» ma anche valutare bene prima di far respingere i migranti che finiscono nuovamente nelle mani dei torturatori trafficanti di uomini. Papa Francesco dialoga con i giornalisti sul volo dell’Air Lingus che lo riporta in Vaticano dopo la trasf...

Le parole non bastano più. Clamorose proteste in Irlanda per la pedofilia - insufficienti le scuse del Papa : Le parole non bastano più. Neppure le parole di scusa e di vergogna. Ci vogliono azioni, precise, contro la pedofilia del clero cattolico. È questa la cifra dell'impatto del rinnovato ribollire in tutto il mondo (dall'Australia al Cile, dagli Stati Uniti all'Irlanda) dei drammi della pedofilia nella Chiesa. La "protesta delle scarpe "lasciate sul selciato di Dublino da un gruppo di vittime era accompagnata dallo striscione "no ...

Pedofilia Usa - ai cattolici non basta il mea culpa sugli abusi. Il Papa deve legiferare : Le conclusioni del Grand Jury di Pennsylvania sui crimini di abuso e occultamento commessi da uomini di Chiesa sono per l’episcopato cattolico e il Papa molto più di un campanello di allarme. Sono una sirena dal suono lacerante, che intima ad agire con la massima rapidità. Più di mille minori abusati, più di trecento preti predatori. L’arco temporale riguarda gli ultimi settant’anni. L’ambito è relativo alle otto diocesi dello stato di ...

Sulla pedofilia "basta omissioni - denunciare". Papa Francesco ammette le colpe della Chiesa : "Vergogna e pentimento" : "Vergogna e pentimento, come comunità ecclesiale" e basta omissioni, ora si deve passare alla denuncia. Così Papa Francesco in una 'Lettera al Popolo di Dio' parla dello scandalo della pedofilia da parte del clero, aggiungendo che "ammettiamo che non abbiamo saputo stare dove dovevamo stare, che non abbiamo agito in tempo riconoscendo la dimensione e la gravità del danno che si stava causando in tante vite. Abbiamo ...

San Pietro - 90.000 giovani in piazza. Il Papa : 'Non basta non odiare' : Novantamila in piazza San Pietro e in Via della Conciliazione per incontrare il Papa. A bordo della Papamobile apreta, Francesco è entrato in piazza per il nuovo incontro con i giovani italiani, dopo ...

“È nata Amalia!”. Uomini e Donne : è diventato papà. “Una semplice foto basta a far descrivere quello che provo in questo momento!” : Come si suol dire: è il momento più bello della vita. La nascita di un figlio è di gran lunga la gioia che non ha eguali. E adesso la felicità è arrivata a casa di un ex tronista di Uomini e Donne. Il pubblico più affezionato del programma di Maria De Filippi ben ricorderà Federico Romano, protagonista della stagione 2010/11 e di una storia d’amore con Ylenia Isidori. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e oggi Federico è ...

Il Papa : «Bisogna rinnovare la leadership - basta proclami e antagonismi» : E inoltre indicavo 'la necessità urgente di 'fare rete' tra le diverse istituzioni che, in ogni parte del mondo, coltivano e promuovono gli studi ecclesiastici'. Faccio appello a voi, cultori dell'...

Papa : serve una leadership rinnovata. Basta proclami e antagonismo : Roma, 27 lug., askanews, - 'In uno scenario così impegnativo e complesso c'è bisogno di persone e istituzioni che assumano una leadership rinnovata. Non serve il rumore dei proclami, che spesso ...

Papa FRANCESCO : “BASTA MIGRANTI MORTI - AGIRE CON FERMEZZA/ Video - la lettera del Vescovo di Ventimiglia : MIGRANTI, appello pressante del PAPA “La comunità internazionale agisca subito, basta tragedie nei mari”. Le parole del Santo Padre proferite durante l'Angelus di oggi(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 09:50:00 GMT)

