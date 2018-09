Panchina rovente per Di Francesco | la Roma cerca punti a Bologna

romadailynews

(Di domenica 23 settembre 2018) Lavuole mettersi alle spalle Madrid e inseguire un po’ di equilibrio in campionato. Die i suoi ragazzino la cura giusta per lenire le sofferenze di questo inizio stagione, ed ilpotrebbe essere la medicina giusta per tamponare le ferite fin qui aperte. I Capitolini saranno contrapposti ai Felsinei questo pomeriggio, con calcio d’inizio fissato per le ore 15 allo stadio Renato Dall’Ara del capoluogo emiliano-gnolo. Per l’allenatorenista primo esame da superare per salvare unabollente e divenuta fin troppo traballante. Tutti a disposizione, o quasi, gli uomini dell’ex Sassuolo. Pastore ha recuperato dal suo infortunio e riapparirà dunque abile e arruolato per la trasferta bolognese. L’argentino vuole tornare a sentirsi al centro del progettonista dopo lo splendido gol di tacco segnato ...