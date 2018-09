Pallamano | Serie A maschile | Bolzano a punteggio pieno | crolla Fasano

oasport

: La terza giornata di andata del campionato di serie A1 si presenta molto dura per l'HC Banca Popolare di Fondi. I r… - sportpontino : La terza giornata di andata del campionato di serie A1 si presenta molto dura per l'HC Banca Popolare di Fondi. I r… - FIGHPress : RT @tvdellosport: ???????? Pallamano || ???? 2^ giornata di#Serie A1 Femminile. L'aria di derby è sempre speciale, particolare. E Oderzo ?? Doss… - tvdellosport : ???????? Pallamano || ???? 2^ giornata di#Serie A1 Femminile. L'aria di derby è sempre speciale, particolare. E Oderzo… -

(Di domenica 23 settembre 2018) Nuova giornata di gare per laA di, alla cui testa della classifica troviamo saldamente il, capace di conquistare il big match contro la Acqua&Sapone Juniorper 31-18. Una vera e propria scoppola per i campioni d’Italia, che soffrono oltremodo nel lato sinistro della difesa, subendo 17 reti solamente dai mancini Gaeta, Pircher e Sonnerer, top scorer con 8 gol. Due punti anche per il Trieste, che piega 31-24 la Metelli Cologne, cui non bastano gli 11 centri del giovane Federico Mazza. Per i giuliani risulta invece devastante il terzino Bozidar Lekovic, autore di 10 gol. Prima vittoria stagionale per il Pressano, capace di sconfiggere 27-20 il Fondi, mentre arrivano i primi punti anche la Ego Siena, giustiziera al PalaEstra del Cingoli per 31-26. Bella anche la prova del Bologna, che al Savena piega 30-25 il Merano di un super Ratko ...