Pallamano | Serie A femminile | in tre al comando dopo la seconda giornata

Pallamano - Serie A maschile : Bolzano a punteggio pieno - crolla Fasano : Nuova giornata di gare per la Serie A di Pallamano maschile, alla cui testa della classifica troviamo saldamente il Bolzano, capace di conquistare il big match contro la Acqua&Sapone Junior Fasano per 31-18. Una vera e propria scoppola per i campioni d’Italia, che soffrono oltremodo nel lato sinistro della difesa, subendo 17 reti solamente dai mancini Gaeta, Pircher e Sonnerer, top scorer con 8 gol. Due punti anche per il Trieste, che ...

Pallamano - Serie A maschile : vincono Bolzano e Trieste - male Fasano e Pressano : Seconda giornata di gare per la Serie A di Pallamano maschile, che ha visto anche questa settimana scontri interessanti e moltissime sorprese. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati. Iniziamo dalla fine, ovvero dal posticipo tra la Acqua&Sapone Fasano e Trieste, vinto a sorpresa dai giuliani 29-28. Per i campioni d’Italia si tratta del primo ko stagionale, arrivato anche per via dell’assenza del portiere ...

Pallamano - Serie A femminile : inizio scoppiettante - vincono Salerno e Bressanone : Parte la stagione della Serie A di Pallamano femminile, e lo fa con poche sorprese, con le campionesse in carica della Jomi Salerno capaci di sconfiggere 28-15 l’Ariosto Ferrara, grazie alle 14 reti dell’asse Antonella Coppola-Suleiky Gomez (7 a testa). L’assenza del Conversano porta nuove pretendenti al ruolo di outsiders, tra cui il Brixen, che ingaggia proprio dalla Puglia l’ala sinistra Giada Babbo, subito decisiva ...