Palermo | muore in ospedale | donna malata di cuore rimane in ascensore per 15 minuti

Malata di cuore - resta 15 minuti in ascensore tra un esame e l'altro e muore a Palermo : Una denuncia ai carabinieri è stata presentata dai familiari di una donna di 62 anni, Giuseppa Gambino, morta stamani nell'ospedale Villa Sofia a Palermo dopo aver svolto due esami al cuore. Secondo i parenti ci sarebbero stati ritardi tra il primo e il secondo esame quando la paziente sarebbe "rimasta in barella per una quindicina di minuti in ascensore". La direzione sanitaria ha nominato una commissione interna che indagherà sui ...

Palermo : si opera per dimagrire - muore 35enne : "Come faccio a dire ai miei nipoti che la loro mamma non c'è più, quando chiedono di lei?". Questa la domanda disperata e senza risposta che Ylenia , sorella di Valentina Trinca , morta a Palermo il ...

Bagheria - donna muore travolta da un treno/ Ultime notizie Palermo - circolazione ferroviaria sospesa : Bagheria, donna muore travolta da un treno. Ultime notizie, il convoglio proveniva da Roma ed era diretto a Palermo: circolazione ferroviaria sospesa.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 16:43:00 GMT)

Giovane sub muore nel mare dell’Addaura a Palermo : Un Giovane che si era immerso nel mare per liberare un’ancora di un’imbarcazione rimasta incagliata è morto nel mare dell’Addaura a Palermo. C’era molta corrente, il ragazzo non è riuscito a risalire ed e’ stato sopraffatto dalle onde. I bagnanti hanno lanciato l’allarme e sono scattate le ricerche da parte dei vigili del fuoco e della Capitaneria di Porto. I sommozzatori, dopo un’ora, sono riusciti ad ...

Palermo - operaio cade da una scala e muore in Tribunale : Palermo, operaio cade da una scala e muore in Tribunale Palermo, operaio cade da una scala e muore in Tribunale Continua a leggere L'articolo Palermo, operaio cade da una scala e muore in Tribunale proviene da NewsGo.

Palermo - operaio muore cadendo da una scala : stava effettuando lavori in tribunale : Un operaio albanese di 48 anni è caduto da una scala ed è finito su un tavolo di vetro che, andando in frantumi, gli ha tranciato una gamba facendolo morire dissanguato.Continua a leggere

Infortuni : operaio muore in Tribunale Palermo - indaga Procura : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - Un operaio, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è morto nel tardo pomeriggio di oggi mentre stava eseguendo dei lavori al Palazzo di giustizia di Palermo. Per l'operaio non c'è stato niente da fare. La Procura di Palermo, diretta dal Procuratore Franc

