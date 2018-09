Pagelle Milan-Atalanta 2-2 | Fantacalcio | i voti della partita Serie A 5^ giornata

Pagelle Dudelange-Milan : Diavolo deludente - Abate il peggiore : deludente esordio per il Milan in Europa League. I rossoneri riescono a battere i lussemburghesi del Dudelange non senza difficoltà. Uno a zero il risultato finale a favore della squadra allenata da Gattuso, che si impongono grazie ad un bel gol del Pipita Higuain al 59′. Da segnalare, comunque, la prestazione più che dignitosa dei padroni di casa, che nonostante il tasso tecnico non eccelso hanno saputo mettere tanto cuore e tanta grinta ...