Padre Pio | il ricordo del santo di Pietrelcina e del suo tormentato rapporto con la Chiesa

Padre Pio - dalla sospensione alla santità : le cose da sapere : ... 'Se tutto il mondo corre dietro a Padre Pio - come un giorno correva dietro a Francesco d'Assisi - è perché intuisce vagamente che non sarà la tecnica con tutte le sue risorse, né la scienza con ...

Vittorio Feltri demolisce Giuseppe Conte : 'Signor zero - serve un miracolo di Padre Pio' : Conte ha deciso di compiere il passo più importante della sua esistenza. Dato che non è riuscito a combinare niente quale presidente del Consiglio, ha pensato bene di rivolgersi a Padre Pio nella ...

Il premier Conte difende Casalino : "Mi fido di lui". Poi la veglia di preghiera per Padre Pio : Il presidente del Consiglio parla delle dichiarazioni del suo portavoce contro i tecnici del Mef. E lo fa da San Giovanni Rotondo dove sta partecipando alle celebrazioni in occasione del 50esimo anniversario della morte del frate

"Le stimmate autoinflitte? Padre Pio diceva : mica so' scemo..." : Al santuario di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, sono già iniziate le celebrazioni di due anniversari che riguardano Padre Pio: il centenario delle stimmate , ricevute il 20 settembre 1918, e i 50 anni della morte, datata 23 settembre 1968. Il Giornale ha voluto ascoltare chi lo ha incontrato molto da vicino. nostro inviato a San Giovanni Rotondo (Foggia)A quasi 90 anni (li compirà l'anno prossimo) Padre Marciano Morra è l'ultimo ...

Conte devoto a Padre Pio : 'Lo porto nel portafoglio - mi ha insegnato l'umiltà' : Nel portafoglio di Giuseppe Conte c'è un'immagine di Padre Pio . Il premier si confessa in un'intervista con Bruno Vespa per uno speciale di Porta a Porta sul frate di Pietrelcina a 50 anni dalla sua ...

Padre Pio nel portafogli di Conte : "Lo porto sempre con me - mi ha insegnato l'umiltà" : Giuseppe Conte estrae il portafogli o. Mostra alle telecamere l'immagine di Padre Pio: "La porto sempre con me" racconta il premier a Bruno Vespa, durante lo speciale di Porta a Porta sul frate di Pietrelcina. Con il quale, aggiunge, ha un rap porto che va aldilà della semplice adorazione: "Mi ha insegnato l'umiltà. L'umiltà e la preghiera. Io vivo una mia personale dimensione religiosa, prego, e quando lo faccio penso anche a ...

Conte : " Padre Pio mi ha insegnato l'umiltà" : Intervistato da Bruno Vespa per Porta a porta, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si sofferma sul suo rapporto con Padre Pio, mostrando al giornalista l'immagine del santo che porta sempre con se, nel partafogli: "Mi ha insegnato l'umiltà, forse. L'umiltà e la preghiera. Sono distribuite lì (le immagini, ndr) al santuario dei cappuccini. Io vivo una mia personale dimensione religiosa, prego e quando lo faccio penso anche a lui".Nato in ...

La tv si affida a Padre Pio : Vespa intervista il premier Conte sul santo - Canale 5 ne ricorda "Gli anni felici" : Bruno Vespa dedica la puntata di Porta a Porta di stasera, 19 settembre, a Padre Pio e intervista per l'occasione il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, cresciuto a San Giovanni Rotondo e atteso per le celebrazioni in onore del santo che si terranno in questi giorni. A dir poco interessante la scelta di Vespa per la prima ospitata del premier Conte a Porta a Porta dalla sua nomina: per accoglierlo nella terza Camera della tv italiana ...