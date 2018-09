Padre Pio | Conte alle celebrazioni per il santo | “Traiamo tante energie anche per il

Conte - tanta energia da Padre Pio - serve anche per Governo : SAN GIOVANNI ROTONDO, FG,, 23 SET - "E' una bella sensazione, traiamo tante energia anche per la nostra attività di Governo ". Lo afferma il premier Giuseppe Conte a margine delle celebrazioni di padre ...

Conte "timbra" francobollo Padre Pio : ANSA, - SAN GIOVANNI ROTONDO, FG,, 23 SET - "Da Presidente del Consiglio non posso non ricordare il carisma e la capacità di Padre Pio di dedicare la sua vita al prossimo e al bene comune. Padre Pio ...

«Padre Pio è un po' il patrono d'Italia. Non basta ammirarlo - bisogna imitarlo» : ...del francobollo è stata rievocata l'opera e la figura di Padre Pio sottolineandone il carisma e le virtù taumaturgiche che lo hanno reso esempio di devozione per milioni di fedeli in tutto il mondo. ...