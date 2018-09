Oggi in Palazzo Vecchio la premiazione del primo concorso Quirino Maggiore

Genova - Oggi riunione a Palazzo Chigi per il commissario : Ieri la Guardia di Finanza ha perquisito il Politecnico e il Cesi per capire chi ha sottovalutato lo stato del viadotto crollato il 14 agosto scorso -

Berengario da Carpi - il medico del Rinascimento : presentata Oggi la mostra a Palazzo dei Pio : È una mostra che racconta un mondo in cui la scienza, l'arte, la politica, le vicende personali e universali in un preciso momento storico si fondevano negli uomini che lo vivevano. Solo in un'epoca ...

Millenium Brescia – Presentata la squadra per la A1 al Palazzo LOggia : Il sogno della A1 prende forma all’ombra della Loggia per la presentazione alla Città. Al tavolone di Palazzo Loggia parole di elogio per i traguardi raggiunti e d’incoraggiamento per il campionato di A1 alle porte Tradizione che prosegue e che porta fortuna. Ieri pomeriggio alle 17 la Banca Valsabbina Millenium Brescia, la formazione che ha portato la serie A1 femminile nella città della Leonessa per la prima volta nella sua ...

Brescia : Palazzo LOggia in rosso per donazione midollo e cellule staminali : Milano, 11 set. (AdnKronos) - Palazzo Loggia, sede del Comune di Brescia, si illumina di rosso per promuovere la donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. L’iniziativa, promossa da Centro nazionale trapianti, Centro nazionale sangue, Registro italiano donatori di midollo os

Libia : Oggi vertice a Palazzo Chigi con Conte : E' previsto per questo pomeriggio, intorno alle 17, un vertice sulla Libia presieduto dal premier Giuseppe Conte, e al quale parteciperanno tutti i ministri interessati. La riunione era stata ...

A Palazzo Zanca - è stata presentata Oggi - la terza edizione della 'Notte Azzurra dello Stretto' : L'evento tingerà di azzurro ritrovi e monumenti del centro storico e nella notte si susseguiranno suoni, immagini, colori, concerti, performance teatrali, installazioni, mostre e spettacoli'. 'Il ...