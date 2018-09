Oggi è l’equinozio d’autunno

wired

(Di domenica 23 settembre 2018) Con l'equinozio d'autunno, alle ore 2:54 del 23 settembre è tornata ufficialmente la stagione autunnale per l'emisfero boreale. In quel preciso istante infatti, il Sole è transitato (o meglio è sembrato transitare) per il punto della Bilancia, un punto immaginario in cui l'equatore celeste interseca l'eclittica, il tragitto apparente descritto dalla nostra stella in un anno. Questa condizione corrisponde alautunnale. Sin da piccoli ci hanno insegnato che in corrispondenza degli equinozi la durata del dì e della notte è pressoché la stessa. Ma perché? Cosa accade in questi giorni, o meglio istanti, al sistema Terra-Sole? Partiamo dalla Terra, precisamente dall'equatore, e immaginiamo di proiettarlo sulla sfera celeste. Avremmo così un piano (equatore celeste) che divide il cielo nell'emisfero ...