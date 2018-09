NW | sì a credito per costruzione edificio in piazza d' armi Stans

Atac - la lista dei creditori : tour operator - passeggeri beffati dalle emettitrici di biglietti - ex dirigenti e una diocesi : Studi legali, ex manager d’oro, tour operator italiani e stranieri, dipendenti passati e attuali che invocano ferie e tfr. E ancora, enti pubblici di tutti i tipi (ministero, Regione, altre società di tpl), addirittura la diocesi di Treviso. E, come se non bastasse, oltre 700 utenti del trasporto pubblico beffati dal malfunzionamento delle macchinette elettroniche. Supera gli 1,5 miliardi di euro il totale dei debiti di Atac, la società ...

Piazza Affari : scambi in positivo per credito Valtellinese : Punta con decisione al rialzo la performance di Credito Valtellinese , con una variazione percentuale dell'1,80%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . ...

Mps : 30 milioni per l'accesso al credito agevolato : ... come ad esempio quello turistico, che possono fungere da volano per la crescita dell'economia regionale'.

Un errore nel sito e nell’app di British Airways ha permesso il furto di dati e informazioni sulle carte di credito di 380mila passeggeri : La compagnia aerea britannica British Airways ha annunciato che i dati e le informazioni di pagamento, con carta di credito, di circa 380mila suoi clienti sono state violate a causa di una vulnerabilità nel suo sito e nella sua applicazione. The post Un errore nel sito e nell’app di British Airways ha permesso il furto di dati e informazioni sulle carte di credito di 380mila passeggeri appeared first on Il Post.

Economia - Bevilacqua : 'Da Fitch nessun attacco a Governo - anzi apertura credito' : Padoan: 'Italia rischia sfuggire di mano', Di Maio: 'Prima i cittadini del rating' Tria: 'La stabilità di bilancio sarà rispettata' Economia, Istat: 'Ad agosto peggiora la fiducia di consumatori e ...

Pmi - a settembre le banche battono cassa. Cosa fare per combattere la (finta) stretta del credito : “settembre poi verrà ma senza il sole”, cantava Peppino Gagliardi nel 1970. Potrebbe diventare l’inno ufficiale degli imprenditori che hanno rapporti problematici, ma non ancora compromessi, con gli istituti di credito. Perché il rientro dalle vacanze si presenterà davvero senza quel metaforico “sole” rappresentato dal rubinetto del credito che, dopo 10 anni di sistematica e costante contrazione e contrariamente alle dichiarazioni ...

L’agenzia di valutazione del credito Fitch ha confermato il rating BBB per l’Italia - ma ha rivisto ha rivisto l’outlook a “negative” : L’agenzia di valutazione del credito Fitch, una delle tre più influenti al mondo tra quelle che si occupano di rating, ha confermato il rating BBB per l’Italia, ma ha rivisto ha rivisto l’outlook (cioè le prospettive) a “negative”, da “stabili”. The post L’agenzia di valutazione del credito Fitch ha confermato il rating BBB per l’Italia, ma ha rivisto ha rivisto l’outlook a “negative” appeared first on Il Post.

Referendum - 1.200 creditori e mezzi vecchi : quante spine per Atac : Mentre si registrano i primi segnali di ripresa, nei prossimi mesi Atac dovrà destreggiarsi su più fronti, per portare avanti la strategia di risanamento dalla quale dipendono il rilancio del servizio ...

Carte di credito revolving - una droga bancaria per fare la spesa a prezzi d’usura : Se la carta di credito revolving è tra i prodotti più venduti dal sistema finanziario (si stimano oltre 3,5 mln di Carte attive nel nostro Paese), allora sicuramente il pericolo è dietro l’angolo. Per la verità sarebbe più logico chiamarle Carte “revolver” perché si tratta di una vera e propria rivoltella che viene purtroppo puntata alla testa del malcapitato cliente in un macabro meccanismo che assomiglia tanto alla roulette russa. Il ...

Google regala 2 euro di credito per i giochi ad alcuni utenti : Google sta inviando ad alcuni utenti 2 euro di credito da utilizzare per i giochi sul Google Play Store: siete tra i fortunati utenti ad aver notato la notifica? L'articolo Google regala 2 euro di credito per i giochi ad alcuni utenti proviene da TuttoAndroid.

NOIPA - PAGAMENTO STIPENDIO AGOSTO 2018/ Accredito cedolino : i 4 servizi 'sperimentali' : NOIPA, cedolino AGOSTO 2018 caricato online: oggi PAGAMENTO stipendi Pa, tutte le date di esigibilità e le emissioni speciali di questo mese.

NOIPA - CEDOLINO AGOSTO 2018/ Oggi l'accredito - pagamento stipendi PA : il 27 per il personale supplente : NOIPA, CEDOLINO AGOSTO 2018 caricato online: Oggi pagamento stipendi Pa, tutte le date di esigibilità e le emissioni speciali di questo mese.

Seduta Euforica per il comparto bancario a Piazza Affari - +2 - 02% - - corre credito Valtellinese : Teleborsa, - Molto positiva la giornata per il settore bancario italiano, che non si discosta molto dal buon andamento dell'EURO STOXX Banks e che guadagna il 2,02%, dopo la chiusura di ieri a quota 9.

Lieve ribasso per il comparto bancario a Piazza Affari - -0 - 44% - - rosso per credito Valtellinese : Il Settore bancario italiano si muove in territorio negativo. In moderato rialzo l' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha avviato gli scambi a quota 9.162,95, con un decremento di 40,62 punti ...