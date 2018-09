Nuova stretta di Trump sui migranti | giro di vite sulla green card

Regione - Nuova stretta sulle moschee : No alla sanatoria delle moschee abusive. Sì a un pacchetto di misure per controllare i luoghi di culto. Telecamere all'esterno, registro degli imam, trasparenza nei finanziamenti e una presa visione dei testi usati nei centri "culturali" islamici e nei corsi scolastici che organizzano. Il Consiglio regionale ha votato ieri una nuova stretta sulla moschee, approvando a larga maggioranza il documento presentato dalla Lega ed emendato nel corso ...

Pistole elettriche alla Polizia e sgomberi forzati : la Nuova stretta di Salvini alla sicurezza parte mercoledì : Da mercoledì prossimo, da Milano a Catania e in altre dieci città, alcuni agenti delle forze dell'ordine gireranno anche con una pistola elettrica nella fondina. Dopo qualche mese di formazione, ...

Ryanair - Nuova stretta : il trolley dal 1° novembre si paga sempre - anche in stiva : Ancora una stretta di Ryanair sulla politica dei bagagli a mano: dal 1° novembre per il piccolo trolley si pagherà sempre, anche per imbarcarlo in stiva. Al momento, invece, in base alle...

Wall Street : ieri Dow -0 - 34% - Fed verso Nuova stretta a settembre : A meno che il caos politico finisca per avere implicazioni per l'economia e la Corporate America, gli investitori preferiranno concentrarsi su altro. Il DJIA ha perso 88,69 punti, lo 0,34%, a quota ...

Nuova stretta Antitrust per gli «influencer» in rete : L'Antitrust torna all'attacco di influencer, blogger, youtuber e instagrammer, ovvero di tutte quelle professionalità decollate con i social che vendono alle aziende contenuti appositamente creati per ...

Dazi - Trump pronto a Nuova stretta su prodotti cinesi : Pechino, 1 ago. (AdnKronos) – Gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione l’aumento delle tariffe su 200 miliardi di dollari di prodotti cinesi importati negli Usa. E’ quanto riferisce Bloomberg News, citando forti informate, secondo le quali l’amministrazione del presidente Donald Trump intende raddoppiare i Dazi sui beni in questione, portandoli dal 10 al 25%.Le nuove tariffe dovrebbero essere annunciate ...

Dazi - Trump studia una Nuova stretta su 200 miliardi di beni cinesi. Borse incerte in attesa della Fed : ... ovvero il 40 per cento dell'export asiatico verso la prima economia mondiale. Una simile tariffa doganale sarebbe più del doppio di quanto proposto lo scorso giugno, quando fu aperto un periodo di ...

Dazi - Trump prepara una Nuova stretta contro la Cina : su le tariffe per 200 miliardi di import : ... ieri nel corso di una riunione, il Politburo, potente organo governativo cinese, ha fatto il punto sulle 'nuove sfide' affrontate dall'economia cinese in mezzo ai 'notevoli cambiamenti nell'ambiente ...

Dazi - Usa contro Cina : Nuova stretta/ Ultime notizie : Trump alzerà tariffe su 200 miliardi di beni cinesi : Dazi, Usa contro Cina: nuova stretta da parte dell'amministrazione Trump. Il presidente americano alzerà tariffe su 200 miliardi di beni cinesi. Le Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 09:05:00 GMT)

Nuova stretta di Google sulle criptovalure - stop alle app che fanno 'mining' : Non è la prima volta che Google avvia una stretta sul mondo delle valute digitali. Lo scorso maggio, il colosso Internet aveva bandito dalla sua piattaforma pubblicitaria le inserzioni ingannevoli ...

Facebook - Nuova stretta sulla privacy : i moderatori possono bloccare subito i profili dei minori di 13 anni : Novità in arrivo per Facebook. Mark Zuckerberg ha varato infatti nuove linee guida per i moderatori di Facebook e Instagram: adesso questi potranno intervenire direttamente per bloccare i profili dei minori di 13 anni. “Finora i controllori – ha spiegato un portavoce dell’azienda al sito TechCrunch – sono potuti intervenire sugli under 13 solo se il loro profilo era stato segnalato a causa della giovane età. Ora, invece, ...

Ludopatia - Di Maio : dopo stop pubblicità - Nuova stretta sui giochi : "Lo stop alla pubblicità è solo il primo passo per poi andare ben oltre, regolamentando il sistema di gioco, eliminando i centri slot vicino alle scuole, contingentando l'orario per giocare e ...