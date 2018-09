Notte dei ricercatori | B-Future | da domani porte aperte nei centri Neuromed per un

La Notte dei ricercatori a Scicli : Tutto pronto per la notte dei ricercatori a Scicli. L'evento organizzato dal Centro Ibleo Studi Astronomici si terra' il 28 settembre a Villa Penna.

StaNotte a Pompei - Alberto Angela a Blogo : "Abbiamo rispetto dei telespettatori : la nostra vittoria è alimentare la conoscenza" : "La ricerca è come il pane, va condivisa: la divulgazione è il momento in cui spezzi il pane e lo dai a chi ti è di fronte ... Quello che cerchiamo di fare col nostro racconto è di unire la conoscenza all'emozione, un po' come Amore e Psiche, è l'unione di due mondi che fanno parte della nostra vita quotidiana, un'unione attraverso la quale, questa volta, cerchiamo di raccontare Pompei. La ricerca ". La formula 'magica', anzi squisitamente ...

Università. Presentata la grande "Notte dei ricercatori" : "Viviamo un'epoca di bufale e dicerie anti scienza, la Notte dei ricercatori è utile anche per dare certezze. Durante la notte della scienza e della ricerca i ricercatori sono a disposizione per fugare dubbi e spiegare ai cittadini la scientificità della ricerca e dare certezza sulle regole scientifiche che governano le nostre ...

Chieti - interventi alla Villa Comunale in vista dell'importante manifestazione "La Notte dei Ricercatori" - Abruzzo in Video : ... dalle 15.30 del 28 settembre fino alle 2 di Notte, ospiterà concorsi a premi per le scuole, spettacoli interattivi, balli, stand, visite guidate, laboratori e dj set . Si sta procedendo, dunque, ...

Conto alla rovescia per la 'Notte dei ricercatori' Neuromed : L'evento sarà collegato alle 18.30 con il Museo della Scienza di Milano, dove la Fondazione Carlo Besta IRCCS ha organizzato l'evento Back to the future " Brain in the space, con la straordinaria ...

A Como la 'Notte dei ricercatori' : ... con tantissimi partner, tra cui il Comune, la Fondazione Volta, la Scuola di Como, il mondo imprenditoriale e quello della scuola, con laboratori, seminari, mostre, spettacoli teatrali , con il ...

Notte dei ricercatori - la scienza a portata di mano in piazza Garibaldi : ... Infn, Comune di Cagliari, Inaf con l'Osservatorio astronomico di Cagliari, Crs4, Sardegna ricerche, scienza Società scienza, Laboratorio scienza e Sardegna Teatro. Collaborano all'evento ...

Neuromed - conto alla rovescia per la Notte dei Ricercatori : L'evento sarà collegato alle 18.30 con il Museo della Scienza di Milano, dove la Fondazione Carlo Besta IRCCS ha organizzato l'evento Back to the future " Brain in the space, con la straordinaria ...

Alla Neuromed inizia il conto alla rovescia per la Notte dei Ricercatori : L'evento sarà collegato alle 18.30 con il Museo della Scienza di Milano, dove la Fondazione Carlo Besta IRCCS ha organizzato l'evento Back to the future " Brain in the space, con la straordinaria ...

Sanità : Al ‘Bambino Gesù’ la Notte europea dei ricercatori : Roma – Venerdi’ 28 settembre, dalle 18 alle 24, l’ospedale pediatrico Bambino Gesu’ di Roma partecipera’ alla notte europea dei ricercatori 2018. Il Polo di Ricerca della sede di San Paolo Fuori le Mura (viale Ferdinando Baldelli 38, metro B fermata San Paolo) sara’ animato da visite guidate, incontri con i ricercatori, esperimenti e aperitivi scientifici. L’ingresso e’ libero e senza prenotazione. ...

Il 28 settembre la “Notte Europea dei Ricercatori” all’Ospedale Bambino Gesù : Venerdì 28 settembre, dalle 18 alle 24, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù parteciperà alla Notte Europea dei Ricercatori 2018. Il Polo di Ricerca della sede di San Paolo Fuori le Mura (viale Ferdinando Baldelli, 38 – METRO B, fermata San Paolo) sarà animato da visite guidate, incontri con i ricercatori, esperimenti e aperitivi scientifici. L’ingresso è libero e senza prenotazione. L’evento è promosso dalla Commissione Europea fin dal 2005 ...

Notte Europea dei Ricercatori 2018 : le iniziative dell’Associazione Tuscolana di Astronomia : L’Unione Astrofili Italiani (UAI), da sempre in prima linea nel campo della promozione e diffusione della cultura scientifica, partecipa alla Notte Europea dei Ricercatori 2018 con tante iniziative sparse lungo tutta la penisola. In totale sono dieci le Delegazioni territoriali dell’UAI coinvolte, tra le quali l’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA) della provincia di Roma. La manifestazione, in programma venerdì 28 ...

Torna a Trento la 'Notte dei Ricercatori' : Trento . Torna a Trento la 'Notte dei Ricercatori', evento programmato ogni anno l'ultimo venerdì di settembre in contemporanea europea. L'edizione 2018 si terrà venerdì 28 settembre al Muse e nel ...

F. Bruno Kessler * ' la Notte dei RICERCATORI 2018 : Un'occasione per immergersi nel mondo della scienza - appuntamento il 28 settembre al Muse - : Tra le varie iniziative: "Stands demo" , dalle 17.30 all'interno del Muse, , decine di postazioni dove sperimentare e capire la scienza attraverso piccole dimostrazioni; "Caccia alla scienza" per ...