Notte bianca | in 30mila a Fiumicino

E' iniziata la ' Notte bianca dei bambini' a Rho : Organizzata dal Comune in collaborazione con Accaduerho la manifestazione prevede gioste, gonfiabili, spettacoli e numerose iniziative per grandi e piccini.

"Eventi Scalini 2018" Il 15 settembre la Notte bianca - Abruzzo in Video : Spettacoli musicali , artisti di strada con musicisti, trampolieri, giocolieri e mangiafuoco, dj set, spettacoli di danza , stand enogastronomici, mercatini dell'artigianato, animazioni per bambini,...

A Perugia MezzaNotte bianca della Musica d'Arte : Perugia Per il quarto anno consecutivo torna in centro a Perugia, giovedì 13 settembre, la Mezzanotte Bianca della Musica d'Arte. L'iniziativa, a cura del Consorzio Perugia in Centro , promotore per ...