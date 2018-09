NON È L' ARENA | MASSIMO GILETTI Ospiti e diretta | Matteo Salvini | Jimmy Bennett? Non

Jimmy Bennett a «NON è l'Arena» : «Asia Argento mi ha violentato. La chiamavo mamma» : «Asia Argento mi ha violentato». Parla per la prima volta e lo fa a «Non è l'Arena» di Massimo Giletti Jimmy Bennett , attore e accusato di Asia Argento , che ha raccontato di essere stato molestato ...

Jimmy Bennett a «NON è l’Arena» : «Asia Argento mi ha violentato. La chiamavo mamma» : L’attore americano che accusa Asia di averlo molestato sessualmente quando era ancora minorenne parla per la prima volta

Jimmy Bennett stasera a NON è l'Arena - Giletti : «Ma la nostra battaglia è contro la violenza sulle donne» : Jimmy Bennett , l'accusatore di Asia Argento , ospite stasera su La7 a Non è l'Arena di Massimo Giletti . Ma Giletti ci tiene molto a chiarire che quest'anno la 'principe' battaglia del suo programma ...

NON è l'Arena 2018-2019 - anticipazioni e diretta della prima puntata del 23 settembre : Dopo gli ascolti da record nella domenica di La7, torna Non è l'Arena, il talk di approfondimento politico e sociale di Massimo Giletti. L'appuntamento con la prima delle trentacinque puntate è alle ore 20.30. Segui su TvBlog il liveblogging e la recensione dell'esordio! Non è l'Arena 2018-2019, anticipazioni e diretta del 23 settembre 2018 Uno dei temi fondamentali che attraverserà tutte le 35 puntate di questa seconda edizione di Non è ...

Programmi TV di stasera - domenica 23 settembre 2018. Che tempo che fa o NON è L’Arena? : Massimo Giletti, Non è L'Arena Rai1, ore 20.35: Che tempo che fa Ospite della prima puntata, oltre a Carlo Cottarelli, sarà la Senatrice a vita Liliana Segre che porterà la sua testimonianza nei giorni in cui ricorre l’80simo anniversario della promulgazione delle leggi razziali in Italia. Inoltre, a pochi giorni dal suo 42esimo compleanno, ci sarà Francesco Totti. Protagonisti dello spazio dedicato alla musica saranno Takagi & ...

"NON è l'Arena" - Giletti : "Grazie Cairo - mai avuta tanta libertà" : Massimo Giletti, a partire da domenica 23 settembre 2018, tornerà al timone di Non è l'Arena, il programma di approfondimento giornalistico di La7, giunto alla seconda edizione.In occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione, noi di TvBlog abbiamo intervistato il conduttore che, durante la prima puntata di Non è l'Arena, intervisterà in esclusiva Jimmy Bennett, l'attore che ha accusato Asia Argento di molestie ...