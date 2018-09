ansa

: RT @Ansa_Piemonte: No Tav tagliano recinzioni cantiere. Proteste contro la Torino-Lione in Val Susa. Lacrimogeni polizia #ANSA https://t.co… - VupiVu : RT @Ansa_Piemonte: No Tav tagliano recinzioni cantiere. Proteste contro la Torino-Lione in Val Susa. Lacrimogeni polizia #ANSA https://t.co… - Petartrzz : RT @Ansa_Piemonte: No Tav tagliano recinzioni cantiere. Proteste contro la Torino-Lione in Val Susa. Lacrimogeni polizia #ANSA https://t.co… - FeniceArde : RT @Ansa_Piemonte: No Tav tagliano recinzioni cantiere. Proteste contro la Torino-Lione in Val Susa. Lacrimogeni polizia #ANSA https://t.co… -

(Di domenica 23 settembre 2018) ANSA, - TORINO, 23 SET - No Tav in azione, in Valle di Susa, nei pressi deldella Torino-Lione. Gli attivisti del movimento contrario alla realizzazione della nuova linea ferroviaria ad Alta ...