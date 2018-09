Nissan ProPilot - Come funziona l' assistente alla guida - VIDEO

quattroruote

(Di domenica 23 settembre 2018) Abbiamo provato il nuovo sistema Adas (assistenza) della, il, che promette di migliorare il confort e soprattutto la sicurezza, nel trafficoin autostrada. Ecco, a bordo di una Qashqai. Livello 2. Innanzitutto, ilè un sistema di assistenza di livello 2, ovvero aiuta il conducente a mantenere la traiettoria e la distanza dagli altri veicoli, ma non può mai sostituirsi a chi sta al volante (nel caso dellaautonoma, di livello 5). Al momento il mercato, anche per via della normativa vigente, non offre niente di meglio, ma i chip degli aiutanti hi-tech non sono tutti uguali: alcuni offronolità aggiuntive (per esempio, il sorpasso automatico, inserendo la freccia), ma in ogni caso lobiettivo principale è quella di migliorare lesperienza di, combinando cruise control adattivo e lane assist, grazie...