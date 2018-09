Netflix | Serie Tv e film in uscita a Ottobre In arrivo un nuovo horror

Diablo : in arrivo una serie su Netflix? : Lo sceneggiatore di Hellboy conferma che una serie su Diablo sarebbe in cantiere nei quartieri di Netflix, riporta Comingsoon.Andrew Cosby annuncia infatti su Twitter che scriverà una nuova serie per Netflix dedicata al celebre videogioco Blizzard. La serie è sempre stata vociferata da tempo, e oggi abbiamo finalmente una conferma, per quanto non sia dato sapere lo stato di avanzamento dei lavori."Credo di poter confermare che sono davvero in ...

Narcos - il figlio di Pablo Escobar contro la serie Netflix : “Crea attrazione verso la figura di mio padre. È da irresponsabili” : “La serie televisiva su Pablo Escobar? Ha utilizzato la sua storia in modo irresponsabile”. Parola di Juan Pablo Escobar, il figlio del più celebre narcotrafficante della storia. Che ha ripudiato la figura paterna e adesso attacca Narcos, la serie di Netflix che ha rilanciato la figura del suo genitore negli ultimi tempi. “L’ibristofilia in psicologia rappresenta l’attrazione che le persone tendono a nutrire nei confronti di ...

La serie Bodyguard con Richard Madden arriva su Netflix - l'attore torna in tv dopo I Medici e Il Trono di Spade : Si tratta di un corpo speciale, istituito nel 2015, il cui scopo è quello di proteggere i personaggi più importanti della scena politica britannica, dal Primo Ministro ad altri capi di gabinetto. ...

La serie Bodyguard con Richard Madden arriva su Netflix - l’attore torna in tv dopo I Medici e Il Trono di Spade : Nel Regno Unito, la serie Bodyguard con Richard Madden sta registrando picchi di ascolti, ed è solo al quinto episodio della prima stagione. Lo show in onda su BBC One è ambientata tra le sale del potere britannico e racconta una storia fatta di mistero, sesso e potere. Nei corridoi del potere, e vede l'ex star dei Medici e de Il Trono di Spade nei panni David Budd, un eroico ma instabile veterano di guerra, che lavora come Specialist ...

Netflix prepara la versione live action della serie animata Avatar : Tante novità bollono nella pentola di Netflix. Una di queste porta il titolo, già noto, di Avatar – La leggenda di Aang. La celebre serie animata, andata in onda per tre stagioni (dal 2005 al 2008) su Nickelodeon, verrà trasformata in un live action da colosso dello streaming. La produzione inizierà nel 2019 e sceneggiatori nonché produttori esecutivi saranno i creatori originali, ovvero Michael DiMartino e Bryan Konietzko. «Siamo entusiasti ...

Netflix chiude per sempre diverse Serie TV molto seguite : Netflix non rinnova e chiude molte delle Serie TV di successo che non vengono rinnovate per altre stagioni. Ecco l’elenco completo Netflix chiude per sempre diverse Serie TV molto seguite Non di solo successi si ciba Netflix ma anche di spiacevoli abbandoni con Serie TV chiuse e non rinnovate che lasceranno con l’amaro in bocca […]

Su Netflix la nuova serie "The Dragon Prince" : Dietro 'The Dragon Prince', qui in Italia tradotto come 'Il principe dei draghi', ci sono i creatori di 'Avatar: The Last Airbender', e la cosa non potrebbe essere più evidente. Fin dai primi episodi, ...

Chilling adventures of Sabrina - il reboot dark della serie anni 90 - comincia il 26 ottobre su Netflix : È dunque il 26 ottobre la data in cui il mondo potrà finalmente vedere su Netflix il reboot dai toni più dark della serie iconica Sabrina, vita da strega, intitolato Chilling adventures of Sabrina proprio come i fumetti originali da cui anche il primo serial con Melissa Joan Hart è stato tratto, a metà anni 90. A renderlo noto al mondo è il primo poster ufficiale della nuova serie che proprio Netflix ha condiviso attraverso i suoi canali social ...

Katherine Langford - dopo 13 è protagonista di una nuova serie Netflix : È un periodo d"oro per Katherine Langford. La giovane attrice americana che ha trovato successo grazie al ruolo di Hannah Baker in 13 Reasons Why, si appresta a tornare in tv e su Netflix per un nuovo e interessante progetto.È risaputo infatti che Katherine Langford non tornerà nell"imminente terza stagione di 13, è stata lei stessa a confermare l"uscita di scena dalla serie tv, ma il colosso dello streaming americano ha per lei grandi progetti. ...

Katherine Langford di Tredici in una nuova serie Netflix - l’attrice sarà la leggendaria Dama del Lago : Katherine Langford di Tredici resterà in casa Netflix per diventare la protagonista di un altro dramma prodotto dal servizio di streaming. La giovane attrice, infatti, come già riportato in precedenza, ha detto addio a 13 Reasons Why e non apparirà nella terza stagione della serie. La storia di Hannah Baker si è infatti conclusa. A giugno, Katherine commentò così l'addio a Tredici: “Credo che Tredici sarà sempre una parte importante della mia ...

Insatiable 2 ci sarà : Netflix rinnova la serie nonostante le polemiche : nonostante le mille polemiche, le petizioni e la minaccia di boicottaggio, alla fine Insatiable non solo è andata in onda con la prima stagione su Netflix ma ha già ottenuto il rinnovo per una seconda stagione. Proprio qualche ora fa, negli Usa, è stato annunciato l'ordine di nuovi episodi da parte di Netflix della commedia dark con Debby Ryan, Dallas Roberts e Alyssa Milano. Il nuovo capitolo andrà in scena nel 2019 e seguirà ancora la ...

Ciri non sarà "bianca" nella serie TV Netflix di The Witcher? : La serie TV targata Netflix dedicata al mondo di The Witcher sta lentamente prendendo forma grazie ad annunci come la finestra di debutto e l'attore che vestirà i panni di Geralt di Rivia. Se sappiamo che Henry Cavill darà voce e corpo allo strigo le domande sul resto del cast rimangono e gli ultimi dettagli trapelati dalla descrizione di un casting call sollevano non poche domande soprattutto sulla Ciri che vedremo nella serie.La giovane ...