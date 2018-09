' Nel carcere delle Novate una organizzazione discutibile Chiediamo interventi'

Quanti banchieri sono andati in carcere per il loro ruolo Nella crisi finanziaria : sono 47 i banchieri condannati al carcere per il loro ruolo nella crisi finanziaria innescata dal crac di Lehman Brothers e poi allargatasi al vecchio continente dove, anche a causa delle miopi ...

Abusò di un 15enne - prete condannato a 6 anni e 4 mesi di carcere Nel Milanese : È stato condannato a 6 anni e 4 mesi di carcere don Mauro Galli, l'ex parroco di Rozzano, nel Milanese, a processo con l'accusa di aver abusato sessualmente, nel dicembre del 2011, di un ragazzino che all'epoca aveva 15 anni. Lo ha deciso la quinta sezione penale del Tribunale di Milano. Il pm Lucia Minutella aveva chiesto una condanna a 10 anni e 8 mesi di reclusione. L'imputato, fuori dal processo, aveva versato 100 mila euro di ...

Croazia - Lovren rischia 5 anni di carcere : falsa testimonianza Nel processo Mamic : Un post condiviso da Dejan Lovren , @dejanLovren06, in data: Set 19, 2018 at 11:22 PDT video virali e curiosi dal mondo dello sport Guarda tutti i video

Terrorismo islamico - Radicali : criticità Nel carcere di Rossano : 15 O.P., tra i principali elementi del trattamento, assieme ad istruzione, lavoro, religione, contatti con il mondo esterno e con la famiglia. Durante la precedente visita all'Istituto, svolta il 23 ...

Alice ha ucciso i figli Nel carcere di Rebibbia - la difesa choc : "Adesso sono liberi" : Ieri era in programma l'udienza davanti ai giudici del Riesame. La figlia di 6 mesi è morta sul colpo, nulla da fare anche...

Detenuta uccide figlio Nel carcere di Rebibbia : Una 31enne tedesca, Detenuta per reati legati alla droga ha tentato di uccidere i suoi due figli: uno è morto, l'altro, il più piccolo, è stato ricoverato in ospedale e sarebbe in gravi condizioni - ...

Rebibbia - detenuta colpisce i due figli Nel nido del carcere. Uno è morto : Una detenuta del carcere romano di Rebibbia ha tentato di uccidere i suoi due figli: uno è morto, l'altro stanno tentando di salvarlo. Lo si apprende dal presidente della Consulta...

Droga - corruzione e violenze Nel carcere di Lodi : 19 arresti tra i detenuti : La Polizia di Stato di Lodi sta eseguendo un'operazione denominata 'AKRON' per l'esecuzione di 19 provvedimenti di custodia cautelare per i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, ...

Choc Nel Casertano - Abusi - botte e marchiata a fuoco dal compagno : per lui il carcere : È rimasta per tre giorni in balia del compagno violento, subendo da quest'ultimo Abusi sessuali e pestaggi continui che le hanno procurato fratture e contusioni, fino ad essere marchiata a...

Transgender accusata di stupro rinchiusa Nel carcere femminile : violenta anche le detenute : La 51enne che era in custodia cautelare proprio per stupro su una donna, era stata rinchiusa in un carcere femminile perché si identificava come donna pur in assenza di un intervento chirurgico di cambio sesso. Nel penitenziario però ha abusato di altre due detenute.Continua a leggere

Processo Aemilia verso la sentenza - i pm Nelle repliche chiedono il carcere subito in caso di condanna : Il Processo Aemilia verso la sentenza. Ai pm Marco Mescolini e Beatrice Ronchi è bastato un solo giorno per replicare alle arringhe difensive e per chiedere che ai quindici imputati ancora in libertà ai quali è contestato il capo 1, l’appartenenza alla ‘ndrangheta, venga applicata la misura cautelare in carcere se ritenuti colpevoli. È la logica conseguenza delle pene richieste per i quindici, oltre 300 anni tra rito ordinario e abbreviato, che ...

Violento colpo al naso - agente aggredito da un detenuto Nel carcere di Campobasso : La politica deve mettere mano alla riforma del sistema carcerario che da quando è stato applicato non fa altro che provocare feriti, anche gravi, tra il personale penitenziario'. Redazione ARTICOLI ...

Di Maio : "Reddito di cittadinanza Nel 2019 ma per i furbetti c'è il carcere" : 17.00 - Il reddito di cittadinanza "partirà nel 2019" promette Luigi Di Maio dal palco della Festa del Fatto quotidiano. "Nella legge di bilancio dobbiamo mettere le coperture per aiutare almeno 5 milioni di persone". Di Maio precisa però che "non daremo soldi per stare sul divano alle persone. Chi lo riceverà si prende l’impegno di fare lavori di pubblica utilità e di formarsi per lavori che serviranno allo Stato". Se qualcuno farà il ...

