Napoli | sorpasso mortale in moto | muore sul colpo un quindicenne

: Il Napoli ritrova Zaza ?? 13 febbraio 2016: goal al minuto 88 di Juventus-Napoli e sorpasso bianconero ? 23 settem… - GoalItalia : Il Napoli ritrova Zaza ?? 13 febbraio 2016: goal al minuto 88 di Juventus-Napoli e sorpasso bianconero ? 23 settem… - patriziagatto3 : RT @MattinoBn: Sorpasso fatale nel Napoletano, 15enne in motorino muore sul colpo - MattinoBn : Sorpasso fatale nel Napoletano, 15enne in motorino muore sul colpo -

(Di domenica 23 settembre 2018) Si è consumata nella notte tra sabato 22 e domenica 23 settembre a Frattamaggiore, comune in provincia di, l'ennesima tragedia stradale che vede coinvolto purtroppo un giovane ragazzo. Angelo Rullino, di appena quindici anni, ha perso la vita a seguito di una bordo della suoche gli è costato la vita. Il giovanissimo, secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, era a bordo del suo Liberty 125, insieme ad un amico di quattordici anni. L'impattosi è verificato in via Marconi, all'angolo Romeo De Feo, e il conducente dellaha purtroppo perso la vita sul. Incidente: perde la vita un ragazzo di quindici anni Secondo quanto si apprende, l'incidentesarebbe avvenuto per ildi una Peugeot guidata da uomo di quarantatré anni. Dalle prime ricostruzioni della tragedia effettuate dalle forze dell'ordine, l'uomo alla ...