Napoli | Ancelotti | ' Con il nuovo modulo siamo più solidi'

Napoli - Ancelotti si gode la vittoria : “più solidi con il 4-4-2 - Verdi non è un giocatore in cerca di riscatto” : L’allenatore del Napoli ha commentato la vittoria ottenuta in trasferta a Torino, esprimendo il proprio punto di vista sulla prestazione degli azzurri “Il 4-4-2 ci ha dato più solidità, siamo tutti più compatti. Devo dire che in fase difensiva stiamo facendo bene“. Lo dice l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, al termine del match vinto per 3-1 sul Torino. Marco Alpozzi/LaPresse “L’inizio è stato ...

Napoli - De Laurentiis : "Con Ancelotti la vita è divertente". L'allenatore : "La Juve? Prima il Parma" : Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Ansa "La vita è bella quando non scorre sempre tutta è uguale, e con Ancelotti la vita scorre divertente...". Il nuovo corso del Napoli ha già ...

Torino-Napoli - Ancelotti nel dopo gara : “Bene in attacco - più solidi con il 4-4-2” : I tre punti conquistati a Torino possono far gioire Carlo Ancelotti, il cui lavoro sta iniziando a mettere in mostra le prime modifiche rispetto all’impostazione che Sarri aveva dato alla squadra. Una di queste riguarda il ruolo di Insigne, mattatore della sfida odierna: “Ho spostato Insigne per tenerlo più fresco in attacco e togliergli responsabilità difensive. Ha fatto un’ottima partita, ma come lui anche Verdi e ...

Gol Verdi - super Napoli a Torino : l’ex granata fa volare la squadra di Ancelotti [VIDEO] : È un super Napoli quello sceso in campo all’Olimpico di Torino. Dopo ventuno minuti i granata di Mazzarri sono già sotto di due reti. Bella l’azione del gol di Simone Verdi, ex della gara: Mertens si allarga sulla sinistra e pennella un gran cross al centro con il sinistro trovando il mancino di Verdi che dall’altezza del dischetto del rigore batte ancora Sirigu. Napoli in pieno controllo del match, Torino in clamorosa ...

Live Torino Napoli 0-0 Ancelotti lancia Mertens e Insigne : La rivoluzione di Ancelotti: dopo il mezzo passo falso in Champions League, Ancelotti ridisegna il Napoli nel lunch match contro il Torino: tante le novità, su tutte il rilancio di Mertens e...

Ancelotti e quella passione per… l’ippica - mano al portafogli per l’allenatore del Napoli : l’acquisto è sensazionale! : L’allenatore del Napoli si è aggiudicato all’asta una cavalla purosangue, acquistandola per 75 mila euro La passione per il calcio non è l’unica per Carlo Ancelotti, l’allenatore del Napoli infatti si è da qualche anno avvicinato anche all’ippica. LaPresse/PA Esattamente nel 2012, ai tempi in cui allenava il Paris Saint-Germain, il tecnico di Reggiolo ha conosciuto Alessandro Botti, che di mestiere doma i ...

Torino-Napoli - le probabili formazioni. Ancelotti conferma il 4-4-2 : Il nuovo modulo dei partenopei sembra aver risolto l'emorragia difensiva: adesso da sistemare c'è l'attacco, che domani se la vedrà con una squadra che rievoca bei ricordi

Napoli - Ancelotti niente conferenza pre Toro. E quanti dubbi nelle scelte di formazione... : niente conferenza per Carlo Ancelotti alla vigilia di Torino-Napoli. Ci saranno 1500 tifosi al seguito degli azzurri e dunque il settore ospiti sarà tutto esaurito. Hamsik e compagni partiranno nel ...

Napoli - Koulibaly : 'Ancelotti è un maestro - quando parla lui si ascolta in silenzio. Gol alla Juve? Indimenticabile' : Koulibaly ha parlato anche dell'ultimo Mondiale: nato in Francia, ma nazionale Senegalese, il difensore ha ammesso di aver tifato per i Campioni del Mondo: "Mi ha fatto piacere vederli vincere, ero ...

Napoli - Ancelotti pronto a cambiare ancora può riposare Insigne : Napoli - Muscoli sotto osservazione nel Napoli che prosegue il suo tour de force bilanciando energie e forma fisica. Dopo il pareggio senza reti di Belgrado , Ancelotti cerca l'undici migliore da ...

Napoli - Ancelotti valuta il 4-4-2 : idea Mertens-Milik come coppia d'attacco : Il match di Belgrado è alle spalle, il Napoli si tuffa in… serie A concentrandosi sul match di domenica contro il Torino . Carlo Ancelotti valuta nuove soluzioni, magari da mettere in atto ...

Napoli - Ancelotti registra la difesa : il problema ora è l’attacco [FOTO] : 1/11 Massimo Paolone/LaPresse LaPress ...

Napoli - Ancelotti pensa ad una mossa a sorpresa in attacco [VIDEO] : Un solo passo falso per il Napoli nella gara di campionato in trasferta contro la Sampdoria, in Champions League è arrivato il pareggio sul campo della Stella Rossa, gli uomini di Carlo Ancelotti si giocheranno la qualificazione nelle prossime partite. Qualche difficoltà in attacco, Milik sembra aver smarrito la via del gol, Mertens non è un titolare, bene Callejon così come Insigne ma stanno emergendo problemi sul fronte realizzativo. ...

Champions League – Stella Rossa-Napoli - Ancelotti ed i suoi rimpianti : “siamo stati sfortunati e poco incisivi” : Carlo Ancelotti commenta la prima partita in Champions League con il suo Napoli, l’allenatore non sprizza di gioia per il pareggio contro la Stella Rossa Il Napoli non riesce a finalizzare allo stadio Maracanà di Belgrado contro la Stella Rossa e porta a casa un solo punto nella prima partita della fase a gironi di Champions League. “Ci è mancato poco – ha spiegato Ancelotti nel post partita ai microfoni di Sky Sport – Nella ...