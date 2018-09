: Salvini batte i pugni ma non risolve nulla. Chi fugge da fame e guerra in Europa ci arriva o muore. #Migrazioni van… - monicafrassoni : Salvini batte i pugni ma non risolve nulla. Chi fugge da fame e guerra in Europa ci arriva o muore. #Migrazioni van… - NotizieIN : Muore per 'ritardo' tra 2 esami a cuore - CyberNewsH24 : #Muore per 'ritardo' tra 2 esami a cuore -

Una donna di 62 anni è morta all'ospedale Villa Sofia a Palermo dopo aver svolto dueal. Ma secondo i parenti della vittima, la causa del decesso è dovuta a dei presunti ritardi tra un esame e l'altro e la paziente sarebbe "rimasta in barella per una quindicina di minuti in ascensore". La direzione sanitaria ha nominato una commissione interna che indagherà sui tempi impiegati per le cure compreso anche il trasferimento in ascensore. Una denuncia della famiglia è stata presentata ai carabinieri.(Di domenica 23 settembre 2018)