Motonautica | Chioggia | Servizi Fondiari ok

Motonautica - Servizi Fondiari vince 2a gara del Gp Italia a Chioggia : Seconda giornata di gare a Chioggia per il 'Gran Premio d'Italia- Trofeo Gasbeton ', organizzato dall'Associazione Motonautica Venezia di Giampaolo Montavoci e valido per il campionato del mondo Uim e campionato Italiano Fim. In gara 2 della classe 3D Uim è partita subito alla grande la coppia Carpitella-Bacchi su Gasbeton, seguita da Serafino Barlesi e Alessandro Barone su Servizi ...